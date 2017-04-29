به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش ظهر امروز در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری استان یزد با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری به بیمه شدگان است که در این راستا در طول سال گذشته بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان سراسر کشور پرداخت شد.

وی در مورد اجرای برخی طرح های رفاهی برای بازنشستگان نظیر طرح کرامت رضوی عنوان کرد: برخی بازنشستگان ما با این همه سابقه کار و تلاش و زحمت حتی موفق به زیارت حرم حضرت رضا (ع) نشده بودند که این امکان به شکل کاملا رایگان برای آنها و خانواده هایشان فراهم شد و امسال نیز بودجه اجرای این طرح افزایش یافته و ۴۰ هزار بازنشسته را به مشهد مقدس و ۱۰ هزار نفر را به عتبات عالیات اعزام خواهیم کرد.

نوربخش با اشاره به گلایه های مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران استان یزد در زمینه مشکلات درمانی در حوزه تامین اجتماعی در این استان اظهار داشت: قول می دهم آنژیوگرافی بیمارستان شهدای کارگر به زودی نصب شود و موضوع درمانگاه قائمه نیز با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد ساخت بیمارستان تامین اجتماعی در کشور نیز بیان کرد: امسال چهار بیمارستان تامین اجتماعی در سطح کشور احداث می شود که بیمارستانهای ایلام و اهواز در هفته کارگر و بیمارستانهای آبادان و دزفول تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از احداث بیمارستان تخصصی سرطان در یزد خبر داد و یادآور شد: عملیات احداث این بیمارستان در سال جاری در یزد آغاز خواهد شد.

نوربخش با اشاره به اینکه بودجه درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این رقم در سال گذشته به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده اما هنوز مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد و البته ریشه های مشکل را نیز می دانیم و در صدد رفع آنها هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پرونده هزار میلیارد تومان از اموال تأمین اجتماعی در قوه قضائیه مفتوح است، افزود: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از این میزان بازگشته و پیگیر احقاق بقیه حقوق مردم هستیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از جمله تخلفات انجام شده در طول سال‌ها در تأمین اجتماعی که منجر به هدر رفتن حق‌الناس شده بود به معامله ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی اشاره کرد و بیان داشت: قرارداد این شرکت‌ها ملقی شده و بسیاری دیگر از خرید و فروش‌هایی که منجر به تضییع حقوق مردم شده بود، توسط قوه قضائیه باز گردانده شد.