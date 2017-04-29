اعلام حمایت کمیته بین المللی پارالمپیک از آکادمی پارالمپیک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «در مسیر توکیو» عنوان برنامه ای بود که امروز به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک و با حضور «دکتر پیتر فندی ولیت» رئیس کمیته پزشکی و ورزشی کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار شد.

در رابطه با این نشست و محورهای مورد بحث در آن، سیدکاظم واعظ موسوی، رئیس آکادمی پارالمپیک توضیح داد و گفت: محل کار رئیس کمیته پزشکی و ورزشی IPC در آلمان است اما وی اصالتا بلژیکی هستند اما آنچه حائز اهمیت است این است که پیتر فندی علمی ترین شخصیت اثرگذار در نهضت پارالمپیک است البته در این نهضت دانشمندان زیادی حضور دارند اما وی اثرگذارترین آنهاست.

وی ادامه داد: از مدت ها پیش پیگیر سفر رئیس کمیته پزشکی و ورزشی IPC به ایران بودیم که در نهایت این سفر با همایش بین المللی علوم ورزشی انجام شد. این همایش چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و پیتر فندی نیز در آن حضور داشت.

رئیس آکادمی پارالمپیک تصریح کرد: در همایش بین المللی علوم ورزشی نشست هایی برگزار شد که یکی از سخنرانان آنها، پیتر فندی بود. تمام شرکت کنندگان در همایش بین المللی علوم ورزشی بر این موضوع تاکید داشتند که همایش امسال به واسطه حضور وی نسبت به سال های گذشته پربارتر بود.

واعظ موسوی به نشستی که امروز با عنوان «در مسیر توکیو» و به مناسبت تاسیس آکادمی پارالمپیک برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست دبیر کل کمیته پارالمپیک کلیاتی در مورد فعالیت های آکادمی ارائه کردند، ضرورت های تاسیس آکادمی نیز موضوعی بود که توسط رئیس آکادمی به آن پرداخته شد. خانم محمدی نایب رئیس آکادمی پارالمپیک نیز در مورد ضرورت های پژوهشی گزارش هایی را ارائه کرد.

رئیس آکادمی پارالمپیک با اشاره به صحبت های پیتر فندی در نشست امروز گفت: در این نشست پرفسور پیتر فندی در مورد اینکه یک آکادمی باید چه محورهایی برای فعالیت داشته باشد و خدمات خود را به چگونه باید ارائه کند، صحبت هایی ارائه کرد.

وی تاکید داشت: چگونگی ارائه خدمات در آکادمی می تواند کیفیت ورزش جانبازان را بیشتر کند.

واعظ موسوی در پایان گفت: در جریان نشست تخصصی «در مسیر توکیو» رئیس کمیته پزشکی و ورزشی کمیته بین المللی پارالمپیک حمایت و پشتیبانی این کمیته را از آکادمی ملی پارالمپیک ایران اعلام کرد.