به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حیدری پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: مرحله عملی چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های کشور با هدف تبدیل دانش به علم و تقویت مهارت از هجدهم تا بیستم اردیبهشت ماه جاری در اراک برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری این مسابقات در دو مرحله تئوری و عملی در دستور کار بود که مرحله تئوری آن در فروردین ماه سال جاری برگزار شد و کسانی که بالاترین رتبه را به دست آوردند به مرحله عملی راه یافتند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان داشت: ۲۱۸ هنر جوی فنی از هنرستان های سراسر کشور به مرحله عملی راه یافتند، که از این رقم ۱۴۰ هنرجو پسر و ۷۸ نفر هم دختر هستند که در ۳۶ رشته در سرفصل های پیش بینی شده تحت نظر داوران و ناظرانی از وزارت آموزش و پرورش به رقابت می پردارند .

حیدری تصریح کرد: در چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های کشور، اصفهان با بیشترین هنرجو به تعداد ۲۶ نفر و استانهای سمنان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام و لرستان هرکدام با یک نفر کمترین هنرجو را در این دوره از مسابقات دارند و از استان مرکزی نیز چهار نفر حضور دارند که دو نفر دختر و دو نفر پسر هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطر نشان ساخت: ۳۳رشته فنی این مسابقات در ۹ هنرستان استان مرکزی پیگیری می شود و رشته هایی مانند معدن، نساجی، چاپ و.. در دانشگاه های اراک نیز فعال است و ۱۰۰ نفر از سراسر کشور داوری این مسابقات علمی را برعهده دارند.

وی یادآور شد: برای برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های کشور در اراک، هفت کمیته تشکیل شده است.

حیدری بیان داشت: برای راهیابی به این مسابقات در ۳۲ استان، ۵۶۳ منطقه و دو هزار و ۳۱۷ هنرستان کشور ۱۴۷هزار و ۲۱۰ نفر هنرجو شرکت کردند که از این تعداد ۵۴هزار و ۱۹۲نفر دختر و ۹۳هزار و ۱۸ نفر هنرجوی پسر بودند.

وی اضافه کرد: سهم استان مرکزی از این رقم شرکت کننده، دو هزار و ۷۷۷نفر بوده که از این رقم ۹۳۲ نفر دختر و یک هزار و ۸۴۵ پسر را شامل شده است.

به گفته معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، ۵۰ ناظر از وزارت آموزس و پرورش بر چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های کشور نظارت دارند.