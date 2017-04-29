آموزه های نهضت عاشورا اقیانوس بیکران معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری بعدازظهر شنبه در اولین گردهمایی مدیران، معاونین و روسای ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان در اردوگاه قرآنی شهدای چاکسرمحمودآباد ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن ماه شعبان المعظم و با تاکید بر استفاده از شب‌ها و روزهای این ماه عزیز که دروازه ورود به ماه مهمانی خدا ماه رمضان است و با اهیمت بر برگزاری اعیاد شعبانیه به ویژه جشن ولادت سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) و جشن نیمه شعبان اظهار داشت: نقش آفرینی جامعه فرهیخته و دانشگاهی جامعه در جهت دعوت به حضور حداکثری و معرفی انتخاب اصلح با توجه به دیدگاه‌های رهبر عظیم الشان انقلاب (حفظه الله) در خصوص معیارها و ملاک‌های انتخاب اصلح امری ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آموزه‌های نهضت حضرت سیدالشهداء (ع) اقیانوس بیکران معنویت و کسب معرفت است افزود: تنها راه رستگاری و تعالی انسان در گرو توسل و تمسک به حضرت سیدالشهداء (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت است و باید سبک زندگی ایشان را سرلوحه همه اعمال و رفتار خود قرار دهیم.

استاد حوزه علمیه مازندران با اشاره به در پیش بودن اعیاد شعبانیه و جشن ویژه نیمه شعبان تاکید کرد: با توجه به در پیش بودن اعیاد شعبانیه و جشن ویژه ولادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) باید از تمام ظرفیت‌های هیئات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی، فعالان فرهنگی و قرانی استان در جهت بهتر برگزار شدن این مراسم باشکوه استفاده کرد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری با اهمیت نقش مدیریت انقلابی و جهادی در حوزه‌های مدیریتی کشور تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت تولیدملی، توجه به کار و سرمایه ایرانی و ایجاد اشتغال در کشور در گرو حاکم شدن مدیریت جهادی و تفکر انقلابی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه با اشاره به محدود بودن عمر انسان و فرصت خدمتگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد: کار و خدمت باید برای خدا باشد و اخلاص باید اولویت همه فعالیت‌های مدیریتی مدیران و مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد تا بهترین‌ها در حوزه مدیریت حاصل شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مدیریت انقلابی و جهادی را لازمه پیشرفت و توسعه کشور دانست و خاطر نشان کرد: تاکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر و توجه معظم له به بخش اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت این بخش است و تحقق این مهم در مدیریت جهادی و انقلابی امکان پذیر است.

استاد حوزه و دانشگاه ضمن تسلیت بمناسبت شهادت جمعی از مرزبانان پرسنل کادر و وظیفه نیروی نظامی و انتظامی توسط اشرار در مرز میرجاوه بیان داشت: امروز اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهداست و ثمره این همه جانفشانی ها و ایثارگری‌ها حفظ انقلاب اسلامی و جایگاه ولایت در کشور است.

حجت الاسلام شکریان در پایان حضور حداکثری در تمامی انتخابات‌ها به ویژه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت سال جاری را مایه شرمساری دشمنان مستکبر خواند و اظهار داشت: نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاهی باید در جهت معرفی اصلح با توجه به ملاک‌ها و معیارهای مقام معظم رهبری نقش آفرینی کنند تا ایران اسلامی بار دیگر با انتخاب اصلح عزت و عظمت خود را به رخ جهانیان بکشاند.