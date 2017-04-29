۱۷ هزار تن گندم از مازندران حمل و نقل ریلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعدازظهر شنبه در بازدید از کارخانه آرد خانی- معماریان اظهار داشت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و از اولین ساعات سال جاری ۱۷ هزارو ۸۴۸ تن گندم از مازندران به سایر نقاط کشور از جمله سیستان و بلوچستان، اصفهان و هرمزگان از طریق حمل ریلی ارسال شد.

عفری با اشاره به اینکه یکی از مصادیق اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمل و نقل ریلی است عنوان کرد: کاهش بار ترافیکی جاده‌ها و در نتیجه کاهش تصافات جاده ای، هزینه پایین تر جابجایی کالا، آلایندگی کمتر و کاهش هزینه‌های سوخت از مهم‌ترین مزایا حمل و نقل ریلی لست.

جعفری افزود: در حمل ریلی، گندم با بالاترین کیفیت و سلامت در سیلوها و انبارها تخلیه خواهد شد و یکی دیگر از مزایای این روش ارزان‌تر بودن آن است که حتی در مواردی از حمل دریایی ارزان‌تر است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان اینکه در سال جاری نیز برنامه ریزی شرکت بر افزایش حجم ارسالی گندم از طریق حمل ریلی می‌باشد تصریح کرد: در خصوص راهکارهای افزایش ظرفیت بارگیری حمل و نقل ریلی سیلوی شهید میرزاپور نکا بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت گرفته است.