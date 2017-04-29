برگزاری جشنواره ملی امام رضا (ع) با موضوع نقاشی در البرز

به خبرنگار مهر، مهدی ابدالی ظهر شنبه در نشستی خبری ضمن تشریح برنامههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج، اظهار کرد: برنامههای ویژهای برای روز خبرنگار پیشبینیشده است.
وی در ادامه با اشاره به تجلیل خبرنگاران در این روز، گفت: رسانههایی که نقد عملکرد دستگاههای فرهنگی را در دستور کار خوددارند موردتوجه هستند.
ابدالی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در استان، گفت: برگزاری این قبیل نمایشگاهها نیازمند ارائه تحلیلهای منطقی از سوی رسانههای استان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در بخش دیگری کمبود بودجه این اداره که متولی انجام فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر است را از مهمترین عناوینی دانست که باید قشر خبرنگار به آن بپردازند.
وی بابیان اینکه برگزاری جشنوارههای مختلف فرهنگی و هنری در دستور کار این اداره است، گفت: در روز قلم از چهره برجسته ادبی استان «محراب رجبی» با حضور چند تن از چهرههای ملی تجلیل میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج به برگزاری همایش «بانوان آسمانی» اشاره کرد و گفت: در این همایش از بانوانی که درزمینهٔ عفاف و حجاب فعالیت میکنند تقدیر خواهد شد.
ابدالی در بخش دیگری به برگزاری جشنواره ملی امام رضا (ع) با موضوع نقاشی اشاره کرد و گفت: پس از انتخاب شدن مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی ایران برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری از اهمیت ویژهای برخوردار شد کرج نیز بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی کشور در این زمینه تلاش میکند تا با برگزاری این جشنواره به توسعه هنر کمک کند.
وی به برگزاری نمایشگاه کتاب استان اشاره کرد و گفت: بر اساس رایزنیهای انجامشده این نمایشگاه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج تأکید کرد: نمایشگاه کتاب استان در نیمه دوم سال برگزار میشود که با استقبال شهروندان مواجه است بهطوریکه سال گذشته میزان فروش کتاب به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
