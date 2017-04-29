افشای راز ۲ خواهر سارق در اتاق ملاقات پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۳ شامگاه دوم اردیبهشت ماه امسال یکی از اهالی مجتمع شهید بهشتی از مجتمع مسکونی خانه اش مشاهده می کند که جوانی با لباس قرمز رنگ ، پس از زاغ زنی و اطمینان از عدم حضور ساکنان یک خانه ویلایی قصد ورود به آن را دارد که بلافاصله موضوع پلیس ۱۱۰ اعلام شد.

با حضور مأمورین کلانتری ۱۲۲ دربند ، مأمورین ضمن شناسایی خودرو ی پژو پرشیای متعلق به دزدان، متوجه زن جوانی در داخل خودرو شدند که در حال زاغ زنی محل بود.

با دستگیری فائزه ۳۲ ساله مأموران با هماهنگی قضایی وارد خانه شده اما دزدان با اطلاع از دستگیری همدست خود و با رها کردندخودروی پژو پرشیا و بدون موفقیت درسرقت از خانه ، از دیوار پشتی اقدام به فرار می کنند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت خانه" و به دستور مقام قضایی دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

فائزه پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ، صراحتا به دهها سرقت خانه با همدستی نامزدش به نام افشار اعتراف کرد و عنوان داشت که خودرو توقیف شده نیز متعلق به همسرش است.

در شرایطی که افشار از مخفیگاهش در خیابان پیروزی متواری شده بود ، تحقیقات از فائزه در دستور کار ماموران قرار گرفت ؛ همزمان کارآگاهان به ترددهای مکرر خواهر فائزه جهت ملاقات با خواهرش مشکوک شده ، با انجام اقدامات پلیسی اطمینان پیدا کردند که بر خلاف اظهارات خواهر این زن مبنی بر بی اطلاع بودن از نامزد خواهرش ، وی از مخفیگاه و محل های تردد افشار اطلاع دارد.

با بهره گیری از اقدامات پلیسی و مراقبت های نامحسوس، سرانجام "افشار . ح" ۳۵ ساله در خیابان خرمشهر شناسایی ، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران منتقل شد.

بنا به این گزارش، سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با توجه به اعتراف صریح این متهم به دهها سرقت منزل در شمال تهران ، اقدامات جهت شناسایی مالباختگان و محل های سرقت در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته و متهمین با صدور قرار قانونی ، جهت تکمیل تحقیقات در اختیار هستند.