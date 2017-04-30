گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه سید رضا افتخاری اعلام کرد ۸۰ درصد قراردادهای استقلالی ها را پرداخت کرده این خبر به قدری اثر گذار بود که حتی در اردوی پرسپولیسی که قهرمان لیگ برتر شده بود اعتصابی سه روزه به راه انداخت. بازیکنان پرسپولیس که قهرمان شده بودند توقع داشتند که بیشتر از استقلالی ها دریافتی داشته باشند اما خیلی زود خبر رسید که با وجود پرداخت ۸۰ درصدی به زعم افتخاری بازیکنان این تیم همچنان پای تمدید قراردادها نمی نشینند که این موضوع حساسیت برانگیز شد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که بسیاری از بازیکنان استقلال به جای پرداختی معمولی چک گرفته اند آن هم نه چک روز بلکه چکی به تاریخ اواسط خرداد ماه و به این ترتیب اعلام کرده اند تا نقد شدن چک صبر می کنند و بعد پای قرارداد می‌نشینند.

در واقع با توجه به اینکه مبلغ چک ها تقریبا برابر با ۳۰ درصد قرارداد است بازیکنان نگران هستند که این چک ها نقد نشود به این ترتیب هنوز برای تمدید قرارداد ترجیح می دهند جلو نروند.

تمدید قرارداد بازیکنان استقلال که ۱۱ بازیکن بدون قرارداد دارد کار را کمی برای مدیران سخت کرده و همچنان این گره محکم است و باز نشده آن هم در حالی که منصوریان به شدت نگران تمدید قرارداد برخی بازیکنان مثل کاوه رضایی، نورافکن و امید ابراهیمی است.