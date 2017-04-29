۸۵ شهروند شفتی از مناطق عملیاتی کرمانشاه بازدید می کنند

سرهنگ شهرام قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۵ شهروند شفتی در قالب کاروان های راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی کرمانشاه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این کاروان ها به مدت چهار روز از این مناطق دیدن می کنند، افزود: این تعداد در قالب دو دستگاه اتوبوس به همراه عوامل اجرایی به این مناطق اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه شفت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را یکی از مهم ترین اولویت ها مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: اعزام کاروان های راهیان نور یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین راهکارهای برای انتقال این فرهنگ محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی در طول این سفر این کاروان از مناطق عملیاتی بازی دراز، قصرشیرین، یادمان مرصاد، سرپل ذهاب و... بازدید می کنند.