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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

هلاکت ۳۰ داعشی در حملات هوایی به مواضع تکفیری ها در غرب موصل

هلاکت ۳۰ داعشی در حملات هوایی به مواضع تکفیری ها در غرب موصل

منابع وابسته به پلیس عراق از کشته شدن شماری از تکفیری ها در حملات هوایی به مواضع آنها در غرب موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رائد شاکر جوت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: پهپادهای پلیس امروز مواضع داعش را در نزدیکی مناره الحدبا در غرب موصل هدف قرار دادند.

وی افزود: در این بمباران ۳۰ داعشی کشته و ۱۲ هدف متحرک تکفیری ها منهدم شد.

از سوی دیگر جنگنده های عراقی مواضع تک تیراندازان و توپخانه داعش را در منطقه راس الجاده درنزدیکی پل پنجم در کرانه راست موصل هدف قرار دادند که بر اثر این حمله چهار نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

در منطقه الشوره در جنوب موصل نیز نیروهای عراقی یورش داعش که با عوامل انتحاری صورت گرفت را دفع کردند.

کد مطلب 3965205

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