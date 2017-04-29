هلاکت ۳۰ داعشی در حملات هوایی به مواضع تکفیری ها در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رائد شاکر جوت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: پهپادهای پلیس امروز مواضع داعش را در نزدیکی مناره الحدبا در غرب موصل هدف قرار دادند.

وی افزود: در این بمباران ۳۰ داعشی کشته و ۱۲ هدف متحرک تکفیری ها منهدم شد.

از سوی دیگر جنگنده های عراقی مواضع تک تیراندازان و توپخانه داعش را در منطقه راس الجاده درنزدیکی پل پنجم در کرانه راست موصل هدف قرار دادند که بر اثر این حمله چهار نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

در منطقه الشوره در جنوب موصل نیز نیروهای عراقی یورش داعش که با عوامل انتحاری صورت گرفت را دفع کردند.