مرحله اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر سفر روز یکشنبه رئیس جمهور به استان هرمزگان از این پالایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نتایج به بار نشستن برجام نام برد و افزود: تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاریخ های مختلفی برای بهره برداری از مرحله اول آن اعلام شد که به دلایل مختلف ازجمله تحریم های ظالمانه بی نتیجه باقی ماند.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: در دولت یازدهم با اجرایی شدن برجام و روند برداشته شدن تحریم ها، ساخت و توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز شتاب و سرعت بیشتری گرفت طوریکه فردا یکشنبه با حضور رئیس جمهوری شاهد افتتاح رسمی و بهره برداری از مرحله نخست این پالایشگاه در غرب شهر بندرعباس خواهیم بود.

جادری با اشاره به فعالیت پالایشگاه نفت ۳۲۰هزار بشکه ای بندرعباس و بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ۳۶۰ هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس و همچنین پالایشگاه ۲۰۰هزار بشکه ای هرمز در مجاورت این دو بیان داشت: با تدبیر دولت یازدهم بندرعباس درحال تبدیل شدن به مرکز پالایشگاهی کشور و حتی جهان است.

بابهره برداری از فاز نخست این پالایشگاه روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین یورو ٤، چهار و نیم میلیون لیتر گازوئیل یورو٤ ، یک میلیون لیتر نفت سفید یورو ٤ و یک میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر گاز مایع (ال‎پی‎جی) یورو ٤ تولید می شود.

با بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تولید ٣٦ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ٤ و ٥ ، تولید بنزین در کشور به بیش از ١٠٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که افزون بر قطع واردات بنزین، امکان صادرات این فرآورده و افزایش کیفیت سوخت مصرفی داخل نیز فراهم شده و ایران به جرگه صادر کنندگان بنزین می پیوندد.

دو فازباقی مانده پالایشگاه ۳۶۰هزاربشکه ای میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز به ترتیب به فاصله هر ٦ ماه وارد مدار تولید می‌شود و در صورت تأمین مالی و رفع مشکلات، شاهد بهره برداری از کل این طرح تا پایان سال ٩٦ خواهیم بود.