تغییر تیپ اقتصاد کشور مانعی برای خروج جوانان از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در شورای برنامه ریزی فارس ، گفت: از اول دولت تغییر جهت اقتصادی به سمت دانش بنیان شدن آغاز شد که اقتصاد متکی به نفت نباشد.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم جوانان در کشور بمانند باید تیپ اقتصاد را تغییر دارد در اقتصاد نفتی منظور اشتغال استخدام است که زندگی افراد با حقوق ماهیانه از بین می رود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در اقتصاد دانش بنیان آنچه که مهم است خود فرد است که باید به آن تکیه شود.

ستاری افزود: روند اقتصادی امروز که انسان محور و بر مبنای علمی است قابل جلوگیری نیست مانند تاکسی های اینترنتی که در حال فراگیر شدن است.

وی یادآور شد: در حوزه خدمات و تکنولوژی این بحث مهم است که البته در بخش تکنولوژی مقداری دیرتر اما ثابت به نتیجه می رسد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به مباحث مالی شرکت های دانش بنیان، گفت: حمایت از این شرکت ها با پرداخت تسهیلات نیست بلکه تفکرات جدی در مباحث کسب و کار باید شکل گیرد.

ستاری افزود: قرار نبود به واسطه دانش، سنت ها را از بین ببریم، قرار بود که با استفاده از علم و دانش به دختران قالیباف آموزش برای بهتر کار کردن بدهیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه ها پایه این اقتصاد هستند و در این مسیر باید همکاری و همراهی مناسب با برنامه داشت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور یادآور شد: شکل دادن محیط کسب و کار به حمایت همگان نیازمند است، کننده کار لازم است.