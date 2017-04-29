۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان:

کشف ۱۳ میلیاردی انواع کالای قاچاق در هرمزگان

بندرعباس - جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۵میلیون ریال طی یک هفته گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر خرم روی عصر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی انجام کار اطلاعاتی و پلیسی در سطح استان طی یک هفته گذشته ۳۹۸هزار نخ سیگارو ۱۴ هزار و ۵۵۴ ثوب البسه قاچاق کشف شد.

وی افزود: همچنین طی این مدت ۳۵۰ طاقه پارچه،۱۰۳کیلو چای،۸۲ دستگاه لوازم خانگی،۱۳هزارو۳۹۴قلم لوازم آرایشی،۵۳ راس احشام و ۲هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به توقیف ۶۰ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق تصریح کرد :کارشناسان ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را ۱۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ خرم روی با اشاره به دستگیری ۹۷ متهم در زمینه کالای قاچاق اظهار داشت: تعداد پرونده‌های کشف کالای قاچاق ۹۳ فقره بوده است که از این تعداد۴ پرونده بالای صد میلیون تومان و ۸۹ پرونده زیر صد میلیون تومان است.

