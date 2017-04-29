براری مدال طلای خود را به شهدای مرزبان تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا براری عصر امروز شنبه موفق شد برای دومین بار عنوان قهرمانی آسیا را بدست آورد. وی پس از این موفقت اظهار کرد: مسابقه بسیار سختی بود و واقعا فکر نمی کردم رقبا تا این حد وزنه‌هایشان را مهار کنند. مسابقات سطح بالایی داشت و من هم تمام تلاشم را کردم. خوشحالم که وزنه های مورد نظر سرمربی را مهار کرده و با کسب مدال طلا دل مردم ایران را شاد کردم.

وزنه بردار ملی‎پوش دسته ۱۰۵ کیلوگرم تیم ایران درخصوص حرکت یکضرب گفت: دو وزنه اول یک ضرب را انداختم و دلیلش این بود که وزنه را دست کم گرفتم. وزنه سنگین تر هم می توانستم بلند کنم. در حرکت سوم، اما مطمئن بودم می توانم کار را تمام کنم و این اتفاق هم افتاد.

براری درخصوص رقابت نزدیکش با وزنه بردار کره ای گفت: اصلا نمی دانستم او چه وزنه ای زده و بعد از رقابت فهمیدم، حتی نمی دانستم کادرفنی چه وزنه ای برای خودم انتخاب کرده! البته من به سرمربی تیم ملی اعتماد دارم. انوشیروانی فقط می گفت نوبت من است، من هم بدون اینکه بدانم چه وزنه ای برایم انتخاب شده روی تخته می رفتم. خدا را شکر سرمربی وزنه هایی انتخاب کرد که به مدال طلا رسیدم و از عنوان قهرمانی در آسیا دفاع کردم.

براری در پایان مدال‌های طلای یکضرب، دوضرب و مجموع خود را به شهدای مرزبان تقدیم کرد و گفت: واقعاً دوست دارم مدال هایم را به شهدای مرزبان و خانواده عزیزشان تقدیم کنم. این عزیزان برای وطن ما جانشان را دادند و امیدوارم این مدال ها کمی از غم خانواده هایشان کم کند.