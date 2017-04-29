بانکهای ایران باید رتبه بندی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر همافر عصر امروز در پنل تخصصی راه اندازی شعب بانک های ایران در اروپا گفت: یکی از مهم ترین نقش هایی که نظام بانکی ایران می تواند برای بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند، افزایش سرمایه است زیرا که نظام بانکی ایران برای تامین مالی تمام بخش های اقتصادی ایران آمادگی ندارد.

کارشناس ارشد پولی و بانکی افزود: در حال حاضر تنها تعداد کمی از بانک های ایرانی در نظام رتبه بندی بین المللی دارای رتبه هستند و سایر بانک ها نیز باید از موسسات رتبه بندی درجه اعتباری بگیرند.

وی تصریح کرد: بعد از برجام بیشتر چالش هایی که بانک های ایرانی با آن روبه رو بودند، برطرف نشدن تمامی تحریم ها و آمادگی ناکافی بانک ها برای همکاری های بانکی بین المللی بود که اکنون شرایط در حال بهبود است.