کشف ۳۳۰۰کیلوگرم پیش ساز مواد مخدر در کانتینری حاوی گلدان سرامیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرکات استان هرمزگان، علیرضا دشتانی گفت: این محموله از یک دستگاه کانتینر حاوی ۱۵۰ کارتن گلدان سرامیکی بدون مشخصات به دست آمد.
دشتانی با بیان اینکه این محموله قرار بود به افغانستان ترانزیت شود، تصریح کرد: در هر کارتن ۲۲ کیلوگرم «انیدرید استیک» که مایعی رقیق بیرنگ با بوی تند و از پیش سازهای مواد مخدر است، کشف شد.
وی اظهارداشت: این کارتنها بهطور ماهرانهای در انتهای کانتینر و لابهلای کارتنهای گلدان جاسازی شده بود.
ناظر گمرکات هرمزگان خاطرنشان کرد: از هر دو و نیم لیتر اسید انیدرید استیک یک کیلوگرم هرویین صنعتی تولید میشود.
