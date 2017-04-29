۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

مدیر جهاد کشاورزی رزن عنوان کرد:

خسارت ۳۵ میلیارد ریالی بارش تگرگ در شهرستان رزن

رزن - مدیر جهاد کشاورزی رزن گفت: بارش تگرگ در شهرستان رزن ۳۵میلیارد ریال به کشاورزان خسارت وارد کرد.

محمود فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اثر بارش تگرگ در شهرستان رزن به بیش از ۲۵۰ هکتار از باغات شهرستان رزن و ۱۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خسارت وارد شده است.

فتحی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های اولیه بیش از ۳۵ میلیارد ریال به محصولات باغی و زراعی شهرستان رزن خسارت وارد شده است، افزود: از این میزان خسارت ۵ میلیارد ریال به ۲۵۰ هکتار از باغات و ۳۰ میلیارد ریال به اراضی شهرستان رزن خسارت وارد شده است.

وی اظهارداشت: عمده محصولات باغی شهرستان رزن زردآلو، گردو، سیب درختی، آلو و بادام است.

وی گفت: محصولات زراعی شهرستان رزن نیز گندم و جوی آبی و دیم است که به این محصولات خسارت وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی رزن عنوان کرد: دو روز پیش نیز بر اثر طوفان و وزش باد شدید در شهرستان رزن یک واحد مرغداری ۱۶ هزار قطعه‌ای به کلی تخریب شد.

