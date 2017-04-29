نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور و همکاری سایر نهادهای مرتبط با پیشگیری اعتیاد به موادمخدر از قبیل انجمن روانشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، شورای اسلامی شهر بوشهر به مدت چهار روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ شب تا روز دهم اردیبهشت ماه ادامه دارد.

براساس گزارش نیروی انتظامی بوشهر، در مراسم افتتاح نمایشگاه معاون امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بوشهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، رئیس انجمن روانشناسی استان و رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر حضور یافتند.

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است و تاکنون با استقبال خوب شهروندان و جوانان قرار گرفته است.