قاری برجسته بین المللی در قزوین تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش و پرورش استان قزوین به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در استانداری تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه لوح تقدیر استاندار قزوین به قاری برجسته ونخبه بین المللی استان معصومه حمیدی که رتبه اول رقابت های بین المللی دانش آموزی را کسب کرده است اهدا شد.

سیدسعید شاهرخی دراین جلسه گفت:خوشبختانه دانش آموزان مستعدی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استان حضور دارند که با بسترسازی برای شکوفایی آنها می توان در موفقیتها سهیم شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: بسیار خرسندیم که در استان دانش آموزان موفقی داریم که می توانند در رقابتهای علمی، فرهنگی و ورزشی افتخار بیافرینند و از مسئولان آموزش و پرورش که بستر خوبی برای حضور این افراد در مسابقات فراهم کرده اند تشکر می شود.

تجلیل از معلمان باید نهاینه شود

وی با اشاره به فرارسیدن روز معلم اضافه کرد: تجلیل از معلمان و تکریم فرهنگیان باید در جامعه نهادینه شود و در این راه رسانه ها می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

شاهرخی یادآورشد: همه وظیفه داریم به سهم خود از معلمان و فرهنگیان تجلیل کنیم و بهترین هدیه تکریم واقعی آنهاست.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم در هفته معلم آنچه در توان داریم برای تجلیل شایسته از معلمان انجام شود و امیدواریم بخشداران، فرمانداران و مردم نیز در برنامه های هفته معلم نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

در این جلسه سالارقاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گزارشی از برنامه های هفته معلم ارائه کرد.