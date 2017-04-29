به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان‌دل در مراسم گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها که عصر امروز در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به فعالیت شوراها در طی سال‌های اخیر اظهار کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان کار را به دست مردم بسپاریم، مؤثرتر عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: تجارب گسترده و به ویژه در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که باید تا جایی که ممکن است کارها به مردم واگذار شوند، چرا که نهادهای عمومیِ غیردولتی در تمامی جوانب، نقش بسزا و کارآمدی را دارند.

معاون عمرانی وزیر کشور افزود: تجارب چهار دوره از فعالیت شوراها در کشور مؤید این نکته است که این نهاد به بلوغ کامل رسیده است و می‌تواند فعالیت‌های بیشتری را انجام بدهد.

خندان‌دل با اشاره به پدیده حاشیه‌نشینی تصریح کرد: این پدیده در منظر کلان (جامعه) و در بحث خرد (خانواده) بسیار خطرناک و مشکل‌ساز است و در نظام‌های تصمیم‌گیری جهت تولید منابع باید تجدیدنظر کنیم.

وی گفت: نهادهای با ارزشی از جمله شوراها در شهرها و روستاها می‌توانند در کاهش حاشیه‌نشینی مؤثر عمل کنند و باید بستر قانونی برای فعالیت‌ آنها فراهم شود.

معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و استفاده از نظرات کارشناسان در شهرداری‌ها و شوراها و دهیاری‌ها، زمینه تدوین لوایح مختلفی فراهم شده است که از آن جمله می‌توان به لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در ابتدای دولت یازدهم و در کمیسیون خاص کلانشهرها به آن پرداخته شد، اشاره کرد.

خندان‌دل ادامه داد: درآمد شهرداری‌ها از چند جهت دچار مشکل است، به طوری که وابستگی غیرمنطقی به ساخت و ساز در شهرها، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است که این موضوع باعث کاهش اعتماد شده است که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه و اقداماتی در راستای آن انجام داد، تمرکز بیش از حد نیروی انسانی در شهرداری‌ها است به طوری که سه الی پنج برابر نیروی مورد نیاز در شهرداری‌ها متمرکز شده‌اند که این موضوع در شهرهای بزرگ و کوچک وجود دارد.

معاون عمرانی وزیر کشور به لایحه استخدامی در شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این لایحه اوایل سال گذشته توسط دولت به مجلس ارسال شده است و طی یک سال گذشته اقدامی در تصویب آن صورت نگرفته است که امیدواریم در این زمینه نمایندگان مجلس عنایت ویژه‌ای را داشته باشند.

خندان‌دل گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک چارچوب قانونی اقدامات لازم را انجام می‌دهند و بخشی از مشکلات شهرها و روستاهای خود را مرتفع می‌سازند که این کار قابل تقدیر است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه دهیاری‌ها گفت: این لایحه در حال حاضر تهیه و به دولت ارسال شده است و مراحل بازنگری پایانی خود را می‌گذراند؛ ضمن اینکه در حوزه‌های مختلف از جمله پسماند، فضای سبز، میادین میوه و تره‌بار، امکانات آتش‌نشانی و سایر موضوعات نیز ورود جدی را داشته‌ایم.

معاون عمرانی وزیر کشور با تأکید بر اینکه ۷۳ درصد از جمعیت ما در شهرها زندگی می‌کنند، تصریح کرد: حدود ۱۲۴۵ شهر در کشور داریم که از این تعداد ۷ الی ۸ شهر جزو شهرهای بزرگ محسوب می‌شوند که ۴۰ درصد جمعیت کشور در این شهرها ساکن هستند.

خندان‌دل گفت: در طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی دولت یازدهم انجام شده است که از آن جمله می‌توان به توزیع مناسب منابع شهرداری‌ها اشاره کرد؛ ضمن اینکه در سه سال گذشته بیش از ۸۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و همچنین ۸۰۰ هزار تن قیر در شهرهای کوچک توزیع شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سه شهر بزرگ از جمله اصفهان، شیراز و تبریز فاز یک مترو به بهره‌برداری رسیده است، ضمن اینکه ارائه خدمات در بخش‌های مختلف اولویت‌بندی شده که بر این اساس شهرهای کوچک در اولویت قرار گرفته‌اند.