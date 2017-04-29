اعزام هیات تخصصی ایران و ژاپن به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست امضای تفاهمنامه همکاریهای زیست محیطی میان ایران و ژاپن، ضمن اشاره به سفر «یوشی هیروسکی» وزیر محیطزیست ژاپن به ایران، گفت: امیدوارم این سفر برای بسط همکاریهای ایران و ژاپن به ویژه در حوزه محیطزیست مؤثر واقع شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه روابط ایران و ژاپن در سه سال گذشته رو به رشد بوده و در ابعاد مختلف شاهد همکاریها و همپیمانیها بین دو کشور و دو ملت ایران و ژاپن و همچنین حضور فعال بخش خصوصی بودهایم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: به ویژه پس از برجام، این همکاریها ابعاد گستردهتری گرفته و در خیلی از زمینهها هم همکاریهای بینالمللی بسیار خوبی داشتهایم.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: یقیناً یکی از ابعاد مهم این همکاریها، مسئله محیطزیست است چون موضوع محیطزیست برای ژاپن بسیار اهمیت داشته و ژاپن پیشرفت بسیار خوبی در زمینه محیطزیست تجربه کرده است. ایران هم به ویژه در دولت یازدهم و همچنین مجموعه حاکمیت، توجه ویژهای به مسائل محیطزیستی داشته است.
ابتکار بیان کرد: همکاری میان دو کشور در حوزه محیطزیست با یک تفاهمنامه خیلی خوب شروع شد که خوشبختانه روی کاغذ نماند و امروز ما نتایج خوبی از همکاریها را میتوانیم برشمریم که از جمله برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مختلف را میتوان نام برد. از سوی دیگر برنامه همکاری در ارتباط با اصلاح الگوی کشت و کشاورزی سازگار با تغییر اقلیم در اطراف دریاچه ارومیه نیز انجام شد. سومین مرحله این همکاریها شروع شده و ۱۱۰ روستا را برای اصلاح الگوی کشت و کشاورزی سازگار با تغییر اقلیم مورد هدف قرار دادهایم.
وی گفت: «جایکا» هم در ایران پروژههای مختلفی دارد که شاید مهمترین آن، احیاء و برنامه مدیریت تالاب انزلی باشد. پروژهای نیز در ارتباط با مدیریت زیستبومی سواحل خلیجفارس در هرمزگان داریم که در حال انجام است و در حوزه آلودگی هوا هم همکاریهای خوبی داشتیم که در قالب این تفاهمنامه جدید هم باید ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: یکی از زمینههای مهمی که در مذاکرات امروز به آن پرداخته شد و در تفاهمنامه نیز به آن اشاره شده، مسائل مرتبط با گرد و غبار چه در قالب آلودگی هوا و چه در قالب تغییر اقلیم، موضوع گرد و غبار را از مسائل مهم میدانیم و آقای یوشی هیروسکی را به اجلاس بینالمللی که به زودی در این باره برگزار میشود نیز دعوت کردهایم که امیدواریم ژاپن با این اجلاس بینالمللی همکاری خوبی داشته باشد.
ابتکار افزود: هیأت تخصصی و کارشناسی مشترک از پسفردا عازم اهواز خواهند شد تا مکانیابی تجهیزات پایش وضعیت گرد و غبار که تجهیزات بسیار مهمی هم خواهد بود، انجام شود. پیشنهاد کردیم این کار در سطح منطقهای هم صورت بگیرد تا به پیشبینی و ارزیابی وضعیت گرد و غبار در منطقه و به ویژه در استان خوزستان کمک کند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اظهار کرد: تفاهم کردیم یک کارگروه ویژه مدیریت پسماند هم تشکیل دهیم که در زمینه پسماندهای خانگی و تبدیل پسماند به انرژی و پسماندهای صنعتی و الکترونیک فعالیت کند. پسماندهای الکترونیکی برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد. ژاپن تجربه موفقی در این زمینه دارد که به ما ارائه کردند و امیدواریم بتوانیم از آن استفاده خوبی داشته باشیم.
ابتکار در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از زمینههای همکاری میان ایران و ژاپن، حفظ تنوع زیستی و همچنین موضوع تالابها است که برای دولت ایران بسیار مهم است. همچنین اکوتوریسم و طبیعتگردی را در این همکاری لحاظ کردهایم. موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی و همچنین همکاری در آموزشهای زیست محیطی نیز از زمینههای بسیار مهم دیگری است که در همکاری ایران و ژاپن لحاظ شده است.
