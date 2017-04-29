به گزارش خبرنگار مهر، مهندس کیوان کاشفی عصر امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی کرمانشاه اظهار داشت: امروز اولین جلسه شورای گفتگو در سال جدید است، با دولت در حال رایزنی هستیم تیمی را در اتاق تهران مستقر کردیم که شیوه گردش کار تایید شود و برای خیلی از قوانین مزاحم یک میانبر باشد و راه حل سریع برای حل و فصل آن و امیدواریم بتواند در فضای کسب و کار کشور و استان تاثیر خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: شورای گفتگوی ملی از ما خواسته تا هر چه بیشتر مطالب مورد نظر را که میتواند جنبه ملی داشته باشد را ما منعکس کنیم و به آن سمت برویم.

کاشفی بیان کرد: یکی از مباحث بحث کار گروه استانی در رابطه با صادرات مشتقات نفتی بود و این مصوبه بهداشت درآمد و این کارگروه کار خود را در استان شروع کرد و امیدواریم برای استانهای مجاور بتواند خدماتی را ارائه دهد.

وی افزود: یکی دیگر از موارد پیش نویس آیین‌نامه خرید بود که این مورد نیز تصویب شد و انجام شده است و مورد دیگر جزو مصوبات ما بود که امروز در دستور جلسه گذاشتیم و در رابطه با ایجاد یک درمانگاه در شهرک صنعتی فرامان با توجه به موقعیتی که دارد متاسفانه اجرایی نشده و در جلسه به آن خواهیم پرداخت.

کاشفی در ادامه افزود: ابهامی در نرخ مالیاتی واحدهای صنعتی وجود داشت دو مصوبه ملی داریم یکی در رابطه با اینکه بانک بخشی از تسهیلاتی که پرداخت می کنند را به دلایل مختلف دپو می کنند و نگه می دارند با بسیاری از بانک ها صحبت کردیم این مسئله بطور کامل در بانک ها نبود و یکی دو مورد از بانک ها انجام می دادند و وقتی بررسی کردیم دیدیم از دست و ید خودشان در استان خارج است و عمدتا دستورالعملی است که هیئت مدیره ها از تهران برای این بانک ها می فرستند.

وی بیان کرد: بحث دعاوی فی مابین بانک ها و فعالان اقتصادی نیز مطرح است که از مشکلاتی است که نیاز به اصلاح قانون داشت و به شورای گفتگوی ملی منعکس کردیم و پیگیر هستیم.

کاشفی گفت: در شهرک صنعتی فرامان ۲۱۴۷ نیروی کار فعال داریم در شهرک صنعتی بیستون هم ۷۲۵ نفر فعال داریم که عمدتا در واحدهای تولیدی هستند و با توجه به اینکه دسترسی به شهرک صنعتی زاگرس هم در همان حوالی و محدووده هست متاسفانه در این بخش واحد درمانی که در مواقع ضروری برای مباحث پزشکی و حادثه ای نداریم.

وی بیان کرد: یکی از عمده درخواست های واحدهای تولیدی احداث درمانگاه در این منطقه است و این مورد در جلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ کردیم شرکت شهرک های صنعتی اعلام آمادگی کردند تا مکان را در اختیار قرار دهند اما بعد از مدتها پیگیری نامه ای از دانشگاه علوم پزشکی به ما نوشتند و اعلام کردند که این کار را نمی توانند انجام دهند و آنها باید به درمانگاه های داخل شهر مراجعه کنند.

اردلان معاون اجرایی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: بر اساس ضوابط طرح توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی کشور، وزارت بهداشت صرفا برای جمعیت ساکن و خانوار، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشتی پیش بینی میکند و نهی از اصلی این مسئله نیز جمعیتی است که در یک منطقه ساکن می‌شوند.

در شهرک های صنعتی کرمانشاه پایگاه اورژانس مستقر شود

وی بیان کرد: برای واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی پزشکی برای ارائه خدمت پیش بینی شده در وزارت بهداشت، اول مراقبت های بهداشتی اولیه است که توسط خانه های بهداشت کارگری که توسط خود واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می شود و در این بخش نیز ۷ خانه بهداشت کارگری فعال است و برای تک تک شاغلین پرونده سلامت تشکیل دادند.

اردلان افزود: امکان ایجاد مرکز بهداشتی درمانی توسط وزارت بهداشت در شهرک های صنعتی فراهم نیست زیرا مجوزی برای راه اندازی در نظام شبکه های بهداشتی درمانی پیش بینی نشده است خودشان می توانند خانه بهداشت راه اندازی کنند از طریق بخش خصوصی کلینیک ها بکار بگیرند با از طریق بخش دولتی کلینیک های دولتی ما آماده خدمت کذاری است اما مرکز ما در رحیم آباد فعال است دو پزشک آنجا مستقر شدند ماما و داروخانه است.

کردستانی، مدیر عامل شرک شهرک های صنعتی کرمانشاه در این خصوص گفت: در شهرک های صنعتی بزرگ مانند البرز و... درمانگاه هایی وجود دارد در کرمانشاه از نظر مکان در شهرک بیستون برای ساختمان حاضر هستیم.

همچنین در این جلسه عنوان شد که در شهرک های صنعتی کارگران و پرسنل کار بهمراه خانواده خود زندگی می کنند و جمعیت قابل توجهی است و در مواقع بروز حوادث کار خانه بهداشت ها تخصص آنچنانی ندارند و لازمه یک درمانگاه استقرار یک درمانگاه برای جابجایی بیماران است.

رازانی پیشنهاد داد که در شهرک های صنعتی استان پایگاه اورژانس مستقر شود و راه اندازی اورژانس منطقی تر است.

به گفته مسئولان، با توجه به احتمال خطر در شهرک ها لازم است که درمانگاهی در این منطقه باشد.