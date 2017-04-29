استاندار قزوین تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی دراین باره گفت: در دوازدهمین همایش ملی روابط عمومی الکترونیک، استاندار قزوین به عنوان حامی روابط عمومی ها مورد تجلیل قرار گرفت.

علیرضایی افزود: در این همایش که در تهران برگزار شد از فریدون همتی برای حمایت از توسعه روابط عمومی الکترونیک در استان قزوین تقدیر و با اهدای لوح از وی تجلیل شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین تصریح کرد: در بخشی از لوح تقدیر استاندار قزوین آمده است: حمایت های گسترده استاندار قزوین در ترویج و توسعه ادبیات و فرهنگ روابط عمومی و اطلاع رسانی در دستگاه های اجرایی استان قزوین قابل تقدیر و تحسین است و پس از بررسی های دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک به عنوان مدیر نمونه توسعه روابط عمومی الکترونیک در دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک برگزیده شده اید.

علیرضایی افزود: در این همایش از روابط عمومی های برتر و پیشگام کشور در آموزش روابط عمومی الکترونیک تقدیر شد.

دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت به مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی (۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد) طی روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه در هتل المپیک برگزار شده است.

سید سعید شاهرخی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین به نیابت از استاندار در این مراسم حضور یافت و لوح تقدیر را از وزیر ورزش دریافت کرد.