۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

با کسب ۵ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز؛

تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی وزنه‌برداری ایران عنوان نخست رقابتهای قهرمانی آسیا در ترکمنستان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پایان رقابتهای قهرمانی آسیا موفق شد بعد از ۵ سال عنوان قهرمانی را قاره کهن را از آن خود کرد.

در این دوره از رقابتها، محمدرضا براری مدال طلای مجموع دسته ۱۰۵ کیلوگرم، صالح چراغی مدال نقره مجموع دسته ۸۵ کیلوگرم، سیدایوب موسوی نقره مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم وعلی هاشمی مدال‌ برنز دسته ۱۰۵ کیلوگرم را کسب کردند.

تیم ایران از نظر مدالی و امتیازی با توجه به حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع توانست ۵ مدال طلا، ۳نقره و ۳برنز و همچنین ۵۶۲ در این دوره از رقابتها کسب کرده  و به عنوان قهرمانی برسد.

