به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در همایش بزرگ حامیان مردمی خود که در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، با تبریک ایام ولادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت قمربنیهاشم (ع) و امام سجاد (ع) اظهار داشت: امیدواریم که خداوند به برکت حسین شهید و عاشورایان برکاتش را بر نظام و ملت ما نازل کند.
با کنترل حقوقهای نجومی یارانه مستضعفان را 3 برابر می کنیم
وی با بیان اینکه هویت من جز «از مردم و با مردم و برای مردم» نیست، ادامه داد: من هویتی جز انقلاب خونباری که مظهر بسیاری از خوبیها و پاکیها نه فقط ایران اسلامی که در همه عالم شده است، برای خود نمیشناسم.
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی رأی مردم تشریفاتی نیست و یک واقعیت است، تصریح کرد: ما امروز در شرایط خاصی قرار داریم.
رئیسی در توضیح این شرایط گفت: به برکت انقلاب اسلامی در این ۳۸ سال گامهای ارزشمندی برداشته شده و افتخارات بسیاری خلق شده است و برکات ایثار شهدا و ایثارگران همچنان در امنیت و آسایش مردم اثرگذار است و گامهایی توسط دولتها برداشته شده است.
شرایطی که در آن قرار داریم، حتماً باید متحول شود
وی افزود: اما امروز شرایط به گونهای است که زندگی، معیشت، کار مردم و وضعیت سرمایهگذاری برای هر کسی که اندکی منصفانه تأمل کند، با آنچه امام (ره)، شهدای انقلاب، خانوادههای شهدا و اسناد بالادستی خواستهاند، کاملاً تفاوت دارد.
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که اگرچه ما را در نزد همه ملتها از اقتداری مثالزدنی برخوردار کرده است، اما در درون به دلیل ضعف مدیریت اجرایی و اقتصادی، با وضعیتی غیرقابل تحمل روبرو شدهایم.
رئیسی تصریح کرد: شرایطی که در آن قرار داریم، حتماً باید متحول شود و این باید به عنوان گام اول طی شود.
وی در ادامه با مطرح کردن سه سرفصل نوع نگاه به مردم، نگاه به بیگانگان و نگاه به ثروتها و داشتههای ملت، گفت: در زمینه نگاه به مردم، آیا مردم ما توانایی رفع مشکلات اقتصادی و فقر را ندارند؟ یا در هشت سال جنگ تحمیلی مردانه نایستادند؟
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: امروز این میزان از ذخایر و سرمایه ملی در این اقلیم است و با این نیروی انسانی کارآمد و متراکم، آیا جا دارد که در گروگشایی از مشکلات مردم تردید کنیم؟
۴۰ درصد از نیروهای تحصیلکرده و ۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند
رئیسی با تأکید بر اینکه باید نگاه به مردم را واقعی کرد، گفت: باور ما این است که مردم میتوانند در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشآفرینی کنند و اگر به آنها سهم داده شود، خودشان گرهگشایی میکنند.
رئیسی در ادامه با اشاره به مسئله بیکاری جوانان گفت: ۴۰ درصد از نیروهای تحصیلکرده و ۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند و طبق آمارها، نرخ بیکاری کشور ۱۲ درصد است. جوانان ما آماده کار و ازدواج هستند، اما فضای کسب و کار مناسب برایشان مهیا نیست.
وی با طرح این سؤال که آیا باید نگاه ما به دست خارجیها باشد که مشکلات ما را حل کنند یا اینکه میتوانیم با امکانات و ثروتهای ملی و همچنین مدیریت انقلابی و جهادی مشکلات را حل کنیم؟ تصریح کرد: آیا کشور ثروت ندارد؟ برخی میگویند بودجه نداریم؛ بله بودجه نداریم اما آیا ثروت و منابع عظیم هم وجود ندارد؟
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات خود با اشاره به مشکلات طرح مسکن مهر، گفت: چشم بسیاری از زنان و مردان به این طرح بود که چه زمانی به اتمام میرسد و تصور بر این بود که به زودی و ظرف چند ماه در اختیارشان قرار خواهد گرفت، اما اینگونه نشد. چرا مسئولین امید بسیاری از مستضعفان را ناامید کردند. اگر مشکلی بود، آن را حل میکردند؛ اما چرا به تعطیلی کشاندند؟
چندین هزار جوان در صف وام ازدواج ماندهاند
رئیسی با بیان اینکه دولت سالانه ۶ درصد در زمینه مسکن مهر رشد کاری داشته است، تصریح کرد: با ارزیابی که انجام دادهایم، تا پایان سال جاری مسکن مهر را تحویل مردم خواهیم داد.
وی با اشاره به وامهای ازدواج گفت: چندین هزار جوان در صف وام ازدواج ماندهاند، اما به چند نفر وامهای ۳۴۰۰ میلیارد تومانی تعلق میگیرد. به هر کارخانه که میرویم، میگویند کمبود نقدینگی داریم؛ پس این سه برابر شدن نقدینگی کجا رفته است؟ آیا جز این است که عدهای نقدینگی را به یغما بردهاند و در خط تولید کشور استفاده نمیکنند؟
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به لزوم تحول در نظام مدیریتی و اداری کشور خاطرنشان کرد: آیا این تحول امکانپذیر نیست؟ این تحول باید انجام شود و اولین گامش، اصلاح نظام اداری است.
رئیسی در همین باره تصریح کرد: بایستی نظام اداری کشور سالم باشد و ما به حول قوه الهی و کمک مردم، نظام اداری توأم با سلامت را که در آن مردم به دور از رشوه، فساد و پارتیبازی، طرحهای اداری کشور را به حرکت دربیاورند، ایجاد خواهیم کرد.
رقیب این دولت، عملکرد خود اوست
وی اضافه کرد: برخی تصور کردهاند که بنده که رشد و ظهورم با انقلاب اسلامی بوده، رقیب این دولت هستم در حالی که رقیب این دولت، عملکرد خود اوست.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه سخن امروز ما صرفاً این جناح یا آن جناح فکری و سیاسی نیست، تأکید کرد: چرا بعد از ۳۸ سال نظام اداری کشور همتراز با نظام اداری متوقع نظام اسلامی نیست؟ چرا اقتصاد ما مقاومتی نشده است؟ اگر اقتصاد کشور مقاومتی باشد، میتوانیم در برابر تحریمها، تهدیدها و افسارگسیختگیهای دشمن ایستادگی کنیم.
رئیسی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: ما اعلام کردیم دولت موظف است سالانه یک میلیون شغل و مسکن ایجاد کند، اما آقایان تردید کردند، در حالی که این موضوع نصّ صریح قانون است. این مسئله شعار نیست، بلکه مبتنی بر قانون است. از طرفی دیگر ظرفیتهای بسیاری در زمینههای کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات داریم.
با کنترل اشرافیگری و حقوقهای نجومی میتوان یارانه طبقات ضعیف را سه برابر کرد
حجتالاسلام رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه مسکن یکی از صنعتهایی است که بسیاری از مشاغل را فعال میکند، گفت: اعتباری که برای فعال شدن یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل لازم است، کاملاً علمی و پیشبینی شده است و برنامه ما از نظر کارشناسان برجسته دانشگاهی کاملاً تائید شده است.
وی با بیان اینکه امروز ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج داریم، ادامه داد: این افراد به دلیل نداشتن شغل و مسکن، ازدواج نمیکنند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: فاصله طبقاتی با شروع مسئله یارانهها کم شد و این فاصله را باید همچنان کم کنیم؛ آیا زیبنده است که شکم یکی سیر و شکم دیگری گرسنه باشد؟
رئیسی تصریح کرد: اگر در کشور اشرافیت و حقوقهای نجومی را کنترل کنیم، میتوان یارانه طبقات پایین را حداقل سه برابر افزایش داد.
وی با بیان اینکه اراده جدی برای فسادزدایی از سیستم اداری کشور دیده نمیشود، به نابسامانی در دریافت مالیاتها اشاره کرد و افزود: ارزش افزوده را که قانون است، از یک نفر چند بار میگیرند اما فرار مالیاتی را نمیبینند.
رئیسی ادامه داد: آقایان میگویند حقوق شهروندی؛ در حالی که ۱۷ هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده است. چرا باید بسیاری از صنایع ما با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار کنند؟
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: ما اعلام کردهایم که سالی ۲۵ درصد از این مراکز به مدار تولید بازخواهند گشت و این کار را میکنیم.
نگاه ما نه به بیگانه، که به دست توانمند مردم و جوانان خواهد بود
رئیسی در ادامه با طرح این سؤال که چرا کشور معطل نگاه بیگانگان کنیم، اظهار داشت: این ملت توانسته است در صحنههای دشوار افتخارآفرین باشد؛ امروز رهبری فرمودند که نامزدها بگویند که نگاهشان به کجاست، ما اعلام میکنیم که نگاهمان به دست توانمند مردم و جوانان این کشور است.
وی ادامه داد: آیا معلمانی که در جایگاه و شغل انبیاء قرار دارند، باید در زندگی خود آن هم در اولیّات مشکل داشته باشند و از طرف دیگر در یک مؤسسه مالی به اسم «فرهنگیان» تخلف سنگینی رخ دهد؟
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: با شناختی که از لایههای اداری کشور داریم، میگویم که حتماً این وضعیت قابل تغییر است.
رئیسی گفت: آقایان میگویند که چرا فلان روزنامه میگوید در فلانجا فساد رخ داده است، قبل از هرکس، رئیس دولت باید مدعی فساد باشد و هرکس که دولت را نسبت به فساد مطلع کند، باید از او تقدیر و تشکر شود.
کشور با حرفدرمانی اداره نمیشود
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه اظهار داشت: هیچجا برای من در این عالم و هیچ پُستی مانند خدمتگزاری حضرت رضا (ع) و جاروکشی در محضر مبارک ایشان نیست، اما نمیخواهیم که دیگر خجالت یک سرپرست خانوار و یک جوان تحصیلکرده را ببینیم و حتماً این شرایط را به نام انقلاب اسلامی تغییر خواهیم داد.
وی گفت: با حرف درمانی نمیشود کشور را اداره کرد؛ مردم از ما عمل و اقدام میخواهند.
رئیسی ادامه داد: با مدد الهی و با همه ظرفیتهای این کشور، آنچه را که مورد انتظار دلسوزان و دغدغهمندان است، با خدمتگزاری ما و به اراده خداوند محقق خواهد شد.
