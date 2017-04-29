۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

«ایمن الصفدی»:

بحران سوریه راه حل نظامی ندارد/ راهکار فلسطین طرح صلح عربی است!

وزیر خارجه اردن تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید تلاش ها برای حصول راهکاری سیاسی افزایش یابد و همچنین حل درگیری فلسطین، شرط تحقق امنیت و ثبات برای منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترا، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن با «لاوروف» همتای روس خود در مسکو دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای کرد.

ایمن الصفدی درباره بحران سوریه تاکید کرد: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید تلاش ها برای حصول راهکاری سیاسی بر اساس دستاوردهای ژنو ۱ و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت افزایش یابد. توقف درگیری ها در تمام اراضی سوریه اولویت است و مذاکرات آستانه نیز از اهمیت برخوردار است. برای دستیابی به راه حل سیاسی به هماهنگی آمریکا و روسیه نیازمند هستیم.

وی در ادامه درباره فلسطین نیز گفت: حل درگیری فلسطین، شرط تحقق امنیت و ثبات برای منطقه است و باید صلحی! محقق شود که حق فلسطینی ها در داشتن کشور مستقل در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را شامل شود؛ این گزینه راهبردی اعراب است. طرح صلح! عربی جامع ترین طرح برای تحقق صلح! دائم است.

وزیر خارجه اردن همچنین عنوان کرد که کشورهای عربی در صورت تصمیم‌گیری تل‌آویو برای عقب‌نشینی از اراضی اشغالی فلسطین، تضمین‌های امنیتی برای حمایت از اسرائیل ارائه خواهند کرد.

