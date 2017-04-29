رامین آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶ شنبه یک فروند هواپیمای سمپاش مدل درامادر (M ۱۸ B) متعلق به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در مزارع کشاورزی در نزدیکی شهرستان علیآبادکتول سقوط کرد.
وی افزود: این هواپیمای سمپاش دقایقی قبل از سانحه فرودگاه گرگان را به مقصد اراز گل از توابع بخش فندرسک شهرستان رامیان ترک کرده بود که در حین انجام عملیات در مزارع علیآباد دچار سانحه شد.
مدیرکل فرودگاههای استان گلستان ادامه داد: خوشبختانه در این سانحه خلبان آسیب جدی ندیده و بر اساس اعلام نظر اولیه کادر درمانی بیمارستان بقیهالله الاعظم علیآبادکتول خلبان تنها از ناحیه دست آسیبدیده است.
وی اضافه کرد: خلبان هنوز در بیمارستان به سر میبرد و باید عملیات عکسبرداری و دیگر اقدامات درمانی انجام شود.
دلیل حادثه هنوز مشخص نیست
آذری با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست، گفت: پیش از بازدید کارشناسان نمیتوانیم راجع به علت حادثه اظهار نظر کنیم، و متعاقبا اطلاعات تکمیلی در این خصوص را اعلام خواهیم کرد.
