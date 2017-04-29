به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر شنبه، در مراسم افتتاحیه خانه شعر و فرهنگ اصفهان که در منزل استاد همایی از شعرای برجسته این شهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از افتخارات شهر اصفهان خانه‌های میراثی است؛ در تمام ایران تعداد این خانه‌ها زیاد است اما مهم حفظ و بازسازی این خانه‌هاست که در برخی شهرها مناسب نبوده است.

وی با بیان اینکه اصفهان دارای یک هزار و ۲۰۰ خانه تاریخی است، افزود: خانه استاد همایی از جمله بناهای تاریخی اصفهان است که اهمیت مضاعفی دارد چراکه از یک سو به دلیل قدمت و اصالت معماری ایرانی اسلامی اهمیت دارد و از سوی دیگری متعلق به یکی از شعرای برجسته کشورمان است و بر این اساس اگر خانه معمولی نیز بود دارای ارزش میراثی بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه پدر استاد همایی نیز در همین خانه زندگی می‌کرده است، به شرحی در ارتباط با قدمت این خانه پرداخت و ابراز داشت: استاد همایی پس از سکونت در تهران این خانه میراثی را به دولت آن زمان فروخته است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور و نخستین رئیس فرهنگستان ادب و هنر فارسی در ضمن بررسی اسناد و اوراق نخست وزیری سابق متوجه می‌شود که این خانه متعلق به استاد همایی است.

حدادعادل تاکید کرد: تا پیش از این اطلاعی در ارتباط با این خانه وجود نداشته است و آقای حبیبی با توجه به اهتمام به حفظ بیت المال و احترام به استاد همایی با پیگیری‌های خود این خانه را در اختیار گرفته و بازسازی انجام می‌دهد و بر این اساس بازسازی شهرداری اصفهان، بازسازی دوم محسوب می‌شود.

حداد عادل: تحقق آرزوی ۲۲ ساله من برای حفظ خانه استاد همایی

وی با اشاره به اینکه پس از اطلاع از این مسئله خانه استاد همایی از سوی دولت به فرهنگستان واگذار شد، ابراز داشت: در آن زمان یکی از اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برای مدیریت این خانه از سوی دکتر حبیبی دعوت شد که آن را به تدریس درس خود اختصاص داد که البته مرتبط با ادبیات نبوده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه از ۲۲ سال پیش که مسئولیت فرهنگستان را برعهده گرفتم، حفظ خانه استاد همایی و استفاده بهینه از این مجموعه از دل‌مشغولی‌های من بوده است، اضافه کرد: در زمان شهرداری دکتر سقائیان نژاد پیشنهاد بازسازی این خانه برای استفاده در راه شعر و ادبیات مطرح و قراردادی امضا شد و امروز خانه استاد همایی به نام خانه شعر و فرهنگ نامیده شده است.

وی بازسازی این خانه را دلپذیری و مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: از شهردار فرهنگ دوست اصفهان تشکر می‌کنیم که ضمن فعالیت‌های کلان عمرانی و فرهنگی این خانه را نیز فراموش نکردند و امکان استفاده مناسب از آن را فراهم ساختند.

یاداشت‌های استاد همایی در ارتباط با مثنوی مولوی رونمایی می‌شود

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه در زمان تحصیل در رشته فلسفه پای درس استاد همایی نشسته است، تاکید کرد: در آن زمان کتابی به نام «التفهیم» وجود داشت که حتی افرادی مانند علامه قزوینی که در آسان‌سازی نسخه‌های خطی تاثیرگذار بودند آرزو داشتند که فردی آن را تصحیح و چاپ کند و استاد همایی با توجه به تسلط به ریاضیات قدیم، نجوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات عرب و فارسی و علوم غیرمرسوم مانند جفر و غیره توانست این کار را به سرانجام برساند.

وی اضافه کرد: یادداشت‌هایی در ارتباط مثنوی معنوی و کتاب مولوی نامه از آثار مهمی است که از استاد همایی به جای مانده است چرا که عشق و علاقه خاصی به مولانا و مثنوی وی داشته است.

حدادعادل افزود: استاد همایی به گفته نزدیکان تا نیمه شب در کتابخانه شخصی خود کتاب مثنوی را مطالعه می‌کرده است و نکاتی را در حاشیه کتاب یادداشت می‌کرده است که تعداد این یاددداشت‌ها به دو هزار و ۷۰۰ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: قرار است مثنوی مولوی به همراه توضیحات استاد همایی در این ارتباط در قالب کتابی به چاپ برسد و بر این اساس امیدواریم در فاصله‌ای نه چندان دور بار دیگر در جمع ادب دوستان اصفهانی از این کتاب رونمایی کنیم.