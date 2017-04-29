شهدای حادثه تروریستی میرجاوه سند جنایت آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید کاظم طباطبایی در مراسم تشییع پیکر سرباز وظیفه شهید «حسن طاهریان» که در حادثه ترورسیتی چهارشنبه شب توسط گروههای تکفیری در هنگ مرزی میرجاوه به شهادت رسیده بود اظهارکرد: وهابیون جاهل، امروز جوانان ما را می کشند در حالی که نماز می خوانند و قرآن را حفظ می کنند.

وی افزود:ما نباید نسبت به هجمه‌ها و دسیسه‌های دشمنان ومسلمانانی که‌ نوکری اجانب را می کنند بی‌تفاوت باشیم زیرا از امام حسین (ع) چگونه زندگی کردن و چگونه مردن را آموخته ایم.

امام جمعه کاشمر تاکید کرد: شهیدی که امروز در کاشمر تشییع شد و دیگر شهدای حادثه تروریستی هنگ مرزی میرجاوه، سند جنایت آمریکا است زیرا این کشور از تروریست ها حمایت می کند.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها ما را وعده می‌دهد که با برقراری ارتباط با آنها خوشبخت می‌شویم و از سویی جوانان ما را به شهادت می‌رساند بیان کرد: ملت ایران بیدار، هوشیار، دشمن‌شناس بوده و رهبر خود را هیچ‌گاه تنها نخواهند گذاشت.