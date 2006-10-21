  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۸

تا پايان امسال صورت مي گيرد ؛

افتتاح 2 پاركينگ طبقاتي در مناطق پر تردد شهر تهران

رئيس شركت راه و ساختمان "تهران تدبير بافت" اعلام كرد: تا پايان امسال 2 پاركينگ طبقاتي لاله و صادقيه افتتاح مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، قاسم قانعي اظهار داشت: پاركينگ طبقاتي لاله مقابل هتل لاله تهران واقع شده و 12 طبقه است.

وي با اشاره به اينكه پاركينگ طبقاتي لاله هفته آينده افتتاح مي شود ، گفت: ظرفيت پاركينگ لاله 960 دستگاه خودرو است و داراي 5 هزار متر فضاي رستوران ، 2 هزار و 495 متر واحد تجاري و يك هزار و 202 متر واحد اداري است.

قانعي همچنين درباره پاركينگ طبقاتي صادقيه كه اواخر اسفند امسال افتتاح خواهد شد ، اظهار داشت: اين پاركينگ در يكي از مناطق پر تردد تهران واقع شده و ظرفيت آن 420 دستگاه خودرو است.

وي تصريح كرد: پاركينگ طبقاتي صادقيه 11 طبقه است و داراي 2 هزار و 150 متر فضاي رستوران و 2 هزار و 405 واحد تجاري است.

کد مطلب 396536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها