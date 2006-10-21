افتتاح 2 پاركينگ طبقاتي در مناطق پر تردد شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، قاسم قانعي اظهار داشت: پاركينگ طبقاتي لاله مقابل هتل لاله تهران واقع شده و 12 طبقه است.
وي با اشاره به اينكه پاركينگ طبقاتي لاله هفته آينده افتتاح مي شود ، گفت: ظرفيت پاركينگ لاله 960 دستگاه خودرو است و داراي 5 هزار متر فضاي رستوران ، 2 هزار و 495 متر واحد تجاري و يك هزار و 202 متر واحد اداري است.
قانعي همچنين درباره پاركينگ طبقاتي صادقيه كه اواخر اسفند امسال افتتاح خواهد شد ، اظهار داشت: اين پاركينگ در يكي از مناطق پر تردد تهران واقع شده و ظرفيت آن 420 دستگاه خودرو است.
وي تصريح كرد: پاركينگ طبقاتي صادقيه 11 طبقه است و داراي 2 هزار و 150 متر فضاي رستوران و 2 هزار و 405 واحد تجاري است.
نظر شما