دفتر ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران عصر شنبه در مراسم افتتاح ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه دکتر روحانی در ساری با بیان اینکه ما آنقدر دلسوز به حال جامعه و نسل های آینده هستیم که در بین ما توسعه ای ایجاد شده که از اصولگرای خردورز حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: امروز حزب اعتدال و توسعه این ظرفیت را در مازندران ایجاد کرد و امیدواریم با همفکری، اتحاد و وفاق بتوانیم زمینه برگزاری یک انتخاب پرشور را فراهم کنیم تا باردیگر دولت تدبیر و امید راه خود را ادامه دهد.



رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران افزود: دولت روحانی توانست با حفظ اعتبار و اقتدار ملی در مقابل استکبار علی رغم تحریم بایستد.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در مازندران، با بیان اینکه دولت تدبیر وامید دلار را با سه هزار و 579 تومان تحویل گرفت و اکنون سه هزار و 700 تومان است، افزود: هشت درصد رشد اقتصادی را در دولت اصلاحات تجربه کردیم اما دولت اعتدال با حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت دلار در برابر قدرت های برتر دنیا ایستاد.

نریمان ، اضافه کرد: تورم در کشورهایی همچون ونزوئلا 700 تا 800 درصد است و به دلیل قراردادهایی که با آن کشور بسته شد، اکنون به زیان دهی رسیده است.