۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

دفتر ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه در ساری افتتاح شد

ساری - دفتر ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران عصر شنبه در مراسم افتتاح ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه دکتر  روحانی در ساری با بیان اینکه ما  آنقدر دلسوز به حال جامعه و نسل های آینده هستیم که در بین ما توسعه ای ایجاد شده که از اصولگرای خردورز حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: امروز حزب اعتدال و توسعه این ظرفیت را در مازندران ایجاد کرد و امیدواریم با همفکری، اتحاد و وفاق بتوانیم زمینه برگزاری یک انتخاب پرشور را فراهم کنیم تا باردیگر دولت تدبیر و امید   راه خود را ادامه دهد.
 
رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران افزود: دولت روحانی توانست با  حفظ اعتبار و اقتدار ملی در مقابل استکبار علی رغم تحریم  بایستد.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در مازندران، با بیان  اینکه دولت تدبیر وامید دلار را با سه هزار و 579 تومان تحویل گرفت و اکنون سه هزار و 700 تومان است، افزود: هشت درصد رشد اقتصادی را در دولت اصلاحات تجربه کردیم اما دولت اعتدال با حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت دلار در برابر قدرت های برتر دنیا  ایستاد.

نریمان ، اضافه کرد: تورم در کشورهایی همچون ونزوئلا 700 تا 800 درصد است  و به دلیل قراردادهایی که با آن کشور بسته شد، اکنون به زیان دهی رسیده است.

