شاهد جریانات عقل گرا و متعادل در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی عصر شنبه در مراسم افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه در ساری با بیان اینکه اولین دوره انتخابات شورایاری‌ها به‌عنوان بخش تکمیلی شورای شهر تهران، در زمان دولت پیشین و بدون کمکی از سوی دولت پیشین و رادیو و تلویزیون انجام شد، افزود: آن انتخابات برای نخستین بار در ماه رمضان و در دو روز و هر کدام در یک هفته برگزار شد و در وزارت کشور دولت پیشین تعهد خواستند که این آخرین انتخابات شورایاری‌ها باشد اما به هر حال آن کار مهم انجام و سنت شورایاری‌ها به‌رغم هم مشکلات تثبیت شد.

وی در ادامه افزود: در چهارمین دوره شورایاری‌ها در این دولت، آن پیشینه موجب نگرانی و شبه قانونی از جانب فرمانداری شد و این موضوع و آن سابقه را با دولت در میان گذاشته و در دولت مطرح شد و آنها برخلاف روال پیشین، نهایت همکاری را برای انجام چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها در سال ۹۳ به عمل آوردند و شورایاری‌ها انتخاب شدند و اکنون مشغول به کار هستند.

مسجدجامعی با بیان اینکه نهادی نظارتی، خارج از دولت که نظرش مسموع است، شبهه‌ای به این امر وارد کرده و دستوری محرمانه به دستگاه اجرایی داده که آن هم مربوط به انتخابات دوره آینده است، مبنی بر اینکه انتخابات دوره بعدی، منوط به رفع ابهام‌های قانونی شده است و این امر به این معناست که نامه مربوط به این دوره نبوده و مرجع حکم نیز دولت نیست.

مسجد جامعی با اشاره به فجایعی که هر روز در منطقه به اسم اسلام و مسلمانان اتفاق می‌افتد و موجب ایجاد نفرت از دینداری شده است، افزود: تفاوت اسلام در کشور ما، تکیه بر تعالیم اهل بیت و مسئله توجه به خرد است که موجب شده هیچ وقت در این کشور جریانات تند ریشه ندواند و نخواهد دوانید.

وی با بیان اینکه در گذشته تاریخی نیز اسماعیله از جریانات تند بوده اما همین گرایش نیز در کوه‌ها بوده و به‌هیچ‌وجه در میان مردم و در شهرها نبوده است، افزود: در کشور ما، به دلیل پیوستگی به تعالیم اهل بیت، شاهد جریانات عقل‌گرا و متعادل و جریاناتی که رو به فرهنگ و انسانیت دارند و به کرامت انسانی می اندیشند، هستیم و اینها همیشه باور اصلی و حرف اصلی این جامعه را بیان می‌کنند.