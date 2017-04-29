به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز شنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: اینکه تصور کنیم همیشه یک شرکت دولتی محکوم است و شرکت خصوصی صاحب حق است اینگونه نیست، به عنوان مثال یکی از شرکت های سود ده استان که شاید صد درصد خصوصی نباشد پول گاز مصرفی را نمیخواهند بپردازند و شرکت گاز فراوان درگیر شده و ما را هم درگیر کرده اند تا جاییکه در اتاق مهندس عراقی جلسه گذاشتیم و من هم حضور پیدا کردم مدیر عامل شرکت گاز نهاد صنفی مربوط آمده صورتجلسه امضا کرده که بدهی را سال ۹۵ طبق این قرارداد تسویه کنید.

رازانی ادامه داد: این مهارتی است که کسانیکه بنگاه داری می کنند فکر می کنند که هر مقدار که بتوانند بدهیشان را به دیگران به تعویق بیندازند هنر کردند این مسئله ای است که شرکت گاز با آن مواجه است اما تصور نداشته باشید که شرکت گاز چشمش را می بندند.

وی بیان کرد: امیدواریم قطعی مربوط به زمان پیک مصرف گاز برای سال بعد تدبیری اندیشیده شود شرکتی که کار خود را بر اساس انرژی گاز مصرف می کند بعد می گویند مصرف بالا رفته و راحت ترین راه نباید قطع گاز واحد تولیدی باشد و باید فکری برای این مسئله صورت گیرد.

رازانی افزود: اینکه برخی واحدها بدهی دارند و بدهی خود را نیز نمی‌پردازند گاهی چون تصور این است که شرکت گاز نمی تواند به طرف مقابل بگوید و... اینکه انجام وظایف قانونی شرکت گاز را مشروط به این کنیم که کمیسیون تسهیل نیز نیز تصویب کند این کار را نکنیم اما اگر شرکت گاز هم بدون هماهنگی و اطلاع گاز واحدهای تولیدی و بویژه واحدهای بزرگ را قطع کند لازم نیست پیش از قطعی باید به استانداری و معاونت اقتصادی یا دفتر بنده اعلام شود.

کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز بیان کرد: سوم تا پنجم خرداد در استان کرمانشاه میزبان کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم.