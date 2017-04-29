خرداد ۹۲ روحانی به اصلاح طلبان وابستگی تشکیلاتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در همایش ستاد زنان حامی روحانی گفت: در خرداد ۹۲ در گام اول گام درستی برداشتیم شاید خیلی ها تصور نمی کردند ما به فردی که وابستگی تشکیلاتی به گفتمان اصلاحات ندارد برسیم اما باتوجه به ترجیح منافع ملی بر منافع جریانی تصمیم درستی در گام اول گرفتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که انتظار نداشتیم لیست ما در تهران به طور کامل رای بیاورد. در بهترین شرایط فکر می کردیم ۲۰ نفر از لیست ما در مجلس و ۱۰ تا ۱۲ نفر در خبرگان رای بیاورند.

وی در ادامه سخنانش گفت: نمی‌توانیم رویداد و حادثه مهمی را نام ببریم که نقش زنان در آن مهم نباشد، در کنار نقش مستقیم، زنان نقش غیرمستقیم نیز در تشویق حضور مردان در صحنه جنگ و انقلاب داشتند.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش زنان راهگشای جبهه اصلاحات است؛ در دهه 90 رویکرد اصلی جریان اصلاحات، اخلاقیات و خرد جمعی با اولویت منافع ملی بود.

عارف اظهار داشت: بعد از برجام در شهر ری در ماه رمضان سخنرانی داشتم، این تحلیل را داشتیم که دولت اگر یک دستاورد داشته باشد، در شرایطی که جهان روبروی ما قرار داشت و سیاست عزت حاکم بود، برجام پیروزی بزرگ برای دولت بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه دولت تدبیر مشکل دولت اصلاحات را دارد؛ یعنی ضعف شدید در اطلاع‌رسانی در کارهای خوبی که انجام داده است، وجود دارد؛ مردم از اقدامات مثبت دولت اطلاعی ندارند، دولت یازدهم کارهای بزرگی در زمینه اقتصادی انجام داده است.

رئیس فراکسیون امید مجلس افزود: به نظر من باید در سه هفته آینده سخنرانان با آمار و ارقام دقیق، عملکرد دولت را تشریح کنند؛ نمی‌توانیم بگوییم نقد نداریم، نقدهایی وارد است اما با توجه به تصمیم شورای عالی سیاستگذاری، روحانی را به عنوان کاندیدای اصلی خود معرفی می‌کنیم که این نشان‌دهنده ظرفیت جریان اصلاحات است.

عارف اظهار داشت: شعار اصلی دولت امتداد شعار «امید، آرامش و رونق اقتصادی» است، این شعار جلوی پاسخ برخی بداخلاقی‌ها را می‌گیرد.

وی با تشکر از روحانی و جهانگیری به خاطر مناظره شب گذشته گفت: شعار ما «امید» است، نمی‌توانیم این شعار را بدهیم اما درگیر مسائل حاشیه‌ای شویم؛ راهبرد ما پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و دنبال نخود سیاه رفتن‌ها است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در گذشته متوقف نمی‌شویم وگرنه خوب می‌توانیم جواب بدهیم؛ می‌دانیم در دهه 80 چه اتفاقی افتاد. در پاسخ دادن، دندان ما کُند است. می‌توانیم پاسخ دهیم اما رویکرد ما «اخلاق و عقلانیت» است.

عارف خاطرنشان کرد: مسئولیت کارهای دولت تدبیر و امید را می‌پذیریم، جاهایی ضعف داشته اما می‌توان جبران کرد.

وی دو مطالبه مهم از دولت آینده را جوانگرایی و توجه به زنان در امور اجرایی عنوان کرد و گفت: باید به جوانان اعتماد کنید.