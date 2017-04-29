به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آقامیرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین همایش انتخاباتی خود که در مجتمع فرهنگی رفاه برگزار شد، اظهار داشت: من میخواهم دو مطلب را به شما بگویم؛ اولین مطلب در خصوص مناظره دیشب است. ما تربیت شده شهید بهشتی، اولین دبیرکل حزب هستیم و در حزب آموختهایم چگونه به یکدیگر احترام بگذاریم و نکاتی که دیگران میگویند را یادداشت کنیم. ما آموختهایم میان حرف دیگران نپریم و بیش از فرصت قانونیمان، صحبت نکنیم. شما در مناظره دیشب دیدید که برخی به این مهم توجه نداشتند.
وی با اشاره به سخنان خود در مناظره روز گذشته ادامه داد: ما هر چه میگوییم با پشتوانه فکر چند ساله و تدبیر و برنامه است، شما خودتان مقایسه کنید که آیا ما در برنامه شب گذشته به کسی بیاحترامی و پرخاش کردیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت احزاب در کشور بیان داشت: آن برادرانی که نه با سوءنیت بلکه با بیدقتی از حزب و احزاب با کنایه صحبت میکنند، باید دقت کنند زیرا شهید بهشتی حزب را مقدس میدانست و باید بگویم که حزب جایگاه رفیعی دارد و در خصوص حزب تحقیرآمیز صحبت کردن، کار درستی نیست و افرادی که به احزاب بیاحترامی میکنند، به قانون اساسی اعتقادی ندارند.
میرسلیم در ادامه سخنانش به دلیل حضورش در صحنه انتخابات پرداخت و گفت: ما با اطلاع از شرایط کشور و با دلسوزی وارد صحنه انتخابات شده و قاطعانه تا آخر خواهیم ایستاد.
وی مطلب دوم مد نظر خودش را اینگونه گفت: زمانی که امام حسین (ع) میخواست از مدینه حرکت کند، اعلام کرد، قیامش برای اصلاح اُمت جدش پیامبر اکرم (ص) است؛ این باید یادمان باشد. روزی که آقایان اصلاحطلب این راه را برای خود انتخاب کردند، من یک یادداشت نوشتم و به آنها گفتم که متوجه باشید چه واژهای را انتخاب کردهاید، «اصلاحطلب» مقدس است و کسی باید این نام را انتخاب کند که شاگردی امام حسین (ع) را قبول کرده باشد و بتواند این واژه را به کار ببرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: امام حسین (ع) اصلاحطلب بود و من به آنها که واژه «اصلاحطلب» را برای خود انتخاب کردند، گفتم که نباید از این واژه به عنوان ابزار استفاده کنیم و من میدانم شما تجدیدنظرِطلب هستید؛ نه اصلاحطلب.
میرسلیم خود را اصلاحطلبِ اصولگرا دانست و گفت: اصلاحطلبی بدون پایبندی به اصول امکانپذیر نیست و ما برای اصلاحطلبی، بر مبنای اصول آمدهایم. اصلاح زمانی مطرح میشود که مفاسدی رخ داده باشد و این برای نظام ما زیبنده نیست که شاهد فساد باشیم، اما متأسفانه فساد آهسته آهسته گسترش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: فساد در ابتدا از افراد آغاز میشود و بعد از آن، گروهی و شبکهای میشود، اما امروز شاهد فساد نهادینه هستیم که مبارزه با آن بسیار سخت است، برای فساد چند میلیاردی قطعاً باید شبکهای وجود داشته باشد که در سه قوه، عناصر خود را گسترش داده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با مطرح کردن این سؤال که چرا رؤسای سه قوه نتوانستهاند با توجه به بیانات رهبری در مبارزه با فساد اقدامی کنند؟ اظهار داشت: فساد شبکهای کار مقابله با آن را مشکل کرده، من معتقدم فساد را باید ابتدا از دستگاههای اجرایی ریشهکن کرد چون اصل بیتالمال در دست قوه مجریه است. قوه مجریه باید آماده باشد که پیشگیرانه با موضوع فساد برخورد کند که تاکنون چنین ارادهای را از دستگاه مجریه ندیدهایم.
میرسلیم با بیان اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، گفت: امروز باید به مقوله فساد بسیار جدی و ریشهای نگاه کنیم و به دنبال آن باشیم که ریشههای فساد را در دستگاهها و نهادهای مختلف از بین ببریم و کارمندان دولت نیز نباید به عشق کیسه دوختن، به خدمت دولت درآیند؛ آنها باید مراقبت کنند که قوانین درست اجرا شود نه اینکه با ویژهخواری به دنبال مالاندوزی باشند.
وی تأکید کرد: ما در حزب مؤتلفه به نظارت عمومی معتقدیم و از مردم میخواهیم که بیتوجه به امور جامعه نباشند و اگر فسادی دیدند، خبر دهند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری، قوه مجریه را خادمان مردم دانست و گفت: رئیسجمهور مسئول هماهنگکننده مجموع خدمتکنندگان به مردم است، زمانی که قوه مجریه گرفتار افراد فاسد شد، این افراد فاسد حاضر هستند با رشوه به دستگاه قضایی، مشکلات خود را حل کنند. چرا باید این تعداد قاضی و دادیار گرفتار دستگاه قضایی شوند.
میرسلیم افزود: فساد وقتی از قوه مجریه شروع شود، به دیگر قوا نفوذ میکند و زد و بند به مجلس هم کشیده میشود.
وی تصریح کرد: روزی که وارد صحنه قدرت شویم، به قوه قضائیه میگوییم بدون تسامح با حمله فاسدان برخورد قاطع شود حتی اگر برادر و فرزند من باشند. به نمایندگان مجلس نیز میگوییم که نگذارید سهم مجلس آلوده زد و بند سیاسی شود.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص هزینههای انتخاباتی خود گفت: هزینههای انتخاباتی ما از کمک اعضای حزب تأمین میشود، نباید در تبلیغات این همه ریخت و پاش داشته باشیم. قوانین باید مراعات شود و این بینش حزبی است که به ما میگوید نباید در تبلیغاتمان ریخت و پاش و اسراف وجود داشته باشد.
میرسلیم در پایان خاطرنشان کرد: با توکل به خدا و حمایت به شما مردم، خود را برای هر گونه سختی و دشواری آماده کردهایم، زیرا معتقدیم پس از هر سختی، آسانی است.
