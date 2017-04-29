هادی پور و یعقوبی به مدال طلا دست پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نهم اردیبهشت ماه در ادامه این مسابقات که با حضور ۲۱۶۳ تکواندوکار از ۵۳ کشور در سالن «آنولیوسیو المپیک» شهر آتن جریان دارد، در رده سنی بزرگسالان و در بخش مردان تکواندوکاران اوزاان ۵۴- و ۶۸- کیلوگرم به روی «شی هاپ چانگ» رفتند که هر دو مدال طلا را نمایندگان کشورمان کسب کردند

کامران مردانی‌پور، آرمین هادی پور، سالار وحیدی، ابوالفضل یعقوبی و علیرضا علیاری پنج نماینده ایران در مبارزات امروز بودند که تنها یعقوبی و هادی پور موفق به کسب مدال طلا شدند و سه تکواندوکار دیگر از جدول مسابقات خارج شدند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم آرمین هادی‌پور کار خود را با پیروزی ۲۰ بر ۶ مقابل«سیمون کالیری» از ایتالیا آغاز کرد و در ادامه «عدیل بلکدی» از هلندی را ۱۹ بر ۵ از پیش رو برداشت. وی در سومین مبارزه و با پیروزی ۱۲ بر ۱۰ برابر «مارتیجن ویلمسن» از بلژیک راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله نیز «عظمت آبیبیلا» از روسیه را ۱۱ بر یک شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. هادی پور در مبارزه نهایی هم «قاسم مگمدوف» از آذربایجان را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. در این وزن کامران مردانی‌پور دیگر نماینده کشورمان در نخستین گام نتیجه را ۱۷ بر ۷ به نماینده انگلستان واگذار نمود.



در وزن ۶۸- کیلوگرم تیم کشورمان سه نماینده داشت. ابوالفضل یعقوبی مدال طلای این وزن را کسب کرد. وی ابتدا «مایکل برگ» از نروژ را ۲۸ بر ۱۳ شکست داد و سپس «هاکان کاوورات» از ترکیه را ۲۲ بر ۹ را از پیش رو برداشت. این نماینده کشورمان با دو پیروزی متوالی ۴ بر ۳ مقابل «ویاچیسلاو مینین» از روسیه و ۱۲ بر۵ برابر«کنستانتینوس چمالیدیس» از یونان راهی مرحله نیمه نهایی شد و سپس «محمد کتبی» از بل‍ژیک را ۱۳ بر ۶ و فینالیست شد. یعقوبی در جدال برای کسب مدال طلا هم «آنتونیو روسیلو» اسپانیایی ۱۴ بر ۶ از پیش رو برداشت و طلا گرفت.

در این وزن سالار وحیدی بعد از برتری ۱۸ بر صفر مقابل نماینده کشور میزبان، ۱۲ بر ۶ به «الکسی دنیسنکو» از روسیه باخت و حذف شد. علیرضا علیاری نیز ابتدا نماینده صربستان را ۹ بر ۲ از پیش رو برداشت اما در در دیدار با نماینده اسپانیا۱۱ بر ۱۳ مغلوب شد.

تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات با ۱۸ تکواندوکار شرکت کرده است که تا کنون توسط محمد کاظمی، میرهاشم حسینی، آرمین هادی پور و ابوالفضل یعقوبی موفق به کسب چهار مدال طلا شده است. هادی تیران، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، پوریا عرفانیان، مهدی خدابخش، کامران مردانی پور، سالار وحیدی، علیرضا علیاری و سعید رجبی هم از دور مسابقات کنار رفتند.

این دوره از مسابقات که از صبح پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا عصر فردایکشنبه به پایان خواهد رسید.