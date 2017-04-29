از نادیده گرفتن نمایندگان زن مجلس تا بحران سخنران

به گزارش خبرنگار مهر، همایش زنان حامی روحانی در «هتل بین المللی لاله» با پذیرایی ابتدایی کیک و نسکافه و هدیه شال بنفش منقش به شعار «آوای اردیبهشت» آغاز شد. که بسیاری از زنان مهمان این برنامه در بدو ورود شال اهدایی را به سر می کردند.

*قرار بود این همایش ساعت ۱۷ آغاز شود اما تا ساعت ۱۸.۳۰ دقیقه خبری از مهمانان اصلی این برنامه یعنی محمدرضا عارف و محمد شریعتمداری نبود. حضور شریعتمداری در دقایق آغازین همایش لغو شد و مجری همایش برنامه را کش داد تا حداقل عارف خود را به برنامه برساند.

*این نشست با عنوان زنان حامی روحانی برگزار شده بود اما تعداد زیادی از مردان نیز در این جلسه به عنوان مهمان حضور داشتند. ساعت ۱۷.۳۰ دقیقه بود و هنوز از آغاز همایش خبری نبود. برگزار کنندگان جلسه برای سرگرم کردن مهمانان مرتب سرود «یار دبستانی» را پخش می کردند. بالاخره با ۴۵ دقیقه تاخیر سرود جمهوری اسلامی پخش شد که نوید از آغاز برنامه داشت اما هنوز هم مهمانان جلسه حضور نیافته بودند.

*درادامه اشرف بروجردی رئیس ستاد زنان حامی روحانی پشت تریبون قرار گرفت و سعی کرد آنقدر سخنرانی کند تا حداقل یکی از سخنرانان جلسه که دیر کرده بودند، برسند. اما آسمان ریسمان بافتن‌های وی نیز فایده نداشت.

*تعدادی از دختران حاضر در جلسه مرامنامه بنفشی که منقش به پرنده کلید به منقار بود را با موضوع «مرامنامه دختران آوای اردیبهشت» در جلسه توزیع کردند.

*تعدادی دیگر نیز گل های زنبق بنفش و مرامنامه های تبلیغاتی را در سینی گذاشته و توزیع کردند.

*مجری جلسه برای پر کردن وقت، حاضران را به تماشای یک کلیپ زنانه دعوت کرد. این کلیپ شامل بخش‌هایی از صحبت‌های روحانی در حمایت از زنان بود.

*در همایش «زنان حامی روحانی»، زهرا اشراقی همسر محمدرضا خاتمی و پروانه مافی، طیبه سیاووشی و زهرا سعیدی نمایندگان تهران در مجلس حضور یافته بودند.

*باز هم خبری از سخنرانان جلسه نبود، مجری ناچار از زهرا اشراقی دعوت کرد که در جایگاه حضور یافته و سخنرانی کند اما هر چه وی را صدا کرد، خبری از اشراقی نبود؛ به همین دلیل قرار شد کلیپ دیگری پخش شود اما این کلیپ فقط صدا داشت و صفحه نمایش همچنان سیاه بود.

*ناچار مجری از شبنم مقدمی هنرپیشه سینما که در جلسه حضور داشت، دعوت کرد که سخنرانی کند. وی گفت: قرار نبوده در جلسه سخنرانی کند، خوش‌آمدی گفت و شال بنفشش را گرفت و از سِن پایین آمد.

*علیرغم حضور نمایندگان زن تهران در جلسه، مجری از ایشان برای سخنرانی دعوت نکرد؛ به نظر می‌رسد این امر موجب شد پروانه مافی نماینده تهران جلسه را ترک کند.

*هیچ چهره دیگری برای سخنرانی در جلسه حضور نداشت، به همین دلیل مرتب موسیقی پخش می‌شد تا بالاخره سعید مدرس خواننده پاپ به روی سِن دعوت شد؛ وی نیز گفت قرار نبوده سخنرانی کند. به کمپین «آوای اردیبهشت» پیوست و از سِن پایین آمد.

*بالاخره ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه عارف با زهرا اشراقی وارد جلسه شد و دلیل غیبت اشراقی مشخص شد.

*اشراقی بالای سن رفت و گفت: خانم مروج همسر آقای عارف نیز برای حضور در این جلسه دعوت شده بودند، اما به دلیل مسافرت حضور نیافتند.

وی تأکید کرد: بدون اینکه با من هماهنگ کنند، بنده را برای سخنرانی دعوت کردند.

*مجدداً شعر «یار دبستانی» این بار به زبان ترکی پخش شد.

*مجری از فرشته کریمی زن فوتسالیست برای روی سن رفتن دعوت کرد اما وی نیز در جلسه حضور نداشت. حمیده عباسعلی قهرمان کاراته روی سن آمد و برای دقایقی صحبت کرد.

*مجری که سعی داشت رقبا را به ندیدن خدمات دولت یازدهم متهم کند به همین دلیل گفت: «لنزها اگر نمیبینند ما می بینیم».