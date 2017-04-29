فرهنگیان تأثیرگذارترین قشر در عرصه سیاست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی ایرانی در ستاد بزرگداشت مقام معلم خراسان شمالی اظهار کرد: توجه به مقام و جایگاه معلمان باید مورد تأکید آحاد مردم باشد چراکه تجلیل و تکریم مقام معلمان فقط بر عهده‌ی دولت نیست.

ایرانی تصریح کرد: تکریم مقام معلم باید در عمل باشد چراکه تکریم معلم درواقع تکریم علم و اندیشه ورزی است.

وی در ادامه حل مشکلات و مسائل معلمان را مورد تأکید دولت عنوان کرد و افزود: معیشت و اقتصاد تنها گوشه‌ای از مشکلات معلمان است و درخواست اصلی آنان تکریم مقام و جایگاهشان در جامعه است.

وی بیان کرد: تکریم معلم موردتوجه آموزه‌های دینی ما است، بنابراین این قشر فرهیخته باید در جامعه محترم شمرده شوند.

ایرانی ادامه داد: برنامه‌های متنوع و خوبی در هفته‌ی معلم از سوی ستاد بزرگداشت مقام معلم در نظر گرفته‌شده است که امیدواریم اجرایی شدن این برنامه‌ها رضایت معلمان را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌های در نظر گرفته‌شده به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و آنان موظف به مشارکت جهت اجرایی شدن برنامه‌های هفته معلم هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در ادامه به انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و افزود: انتخابات پیش رو بسیار جدی، دشوار و پیچیده است چراکه شرایط داخلی، منطقه‌ای، جهانی و همچنین هجمه‌های مختلف علیه ایران بستری را فراهم کرده تا انتخابات پیش رو از حساسیت بالایی برخوردار باشد.

ایرانی گفت: رعایت اخلاق و قانون‌مداری در انتخابات پیش رو مورد تأکید دولت است.

وی اظهار کرد: با رعایت اخلاق انتخاباتی مراقب باشیم در صورت عدم پیروزی در این رقابت زمین سوخته بر جای نگذاریم.

ایرانی مطرح کرد: امروزه شاهد برخی بداخلاقی‌ها و پرخاشگری‌ها در حوزه‌ سیاست هستیم و بر این اساس نیاز است مددکاری سیاسی در جامعه فعال شود.

وی در ادامه نقش فرهنگیان را در برگزاری انتخابات پیش رو بی‌بدیل دانست و افزود: معلمان آزادی اندیشه را در چارچوب قانون آموزش دهند تا مردم با تراز انتخابات در جمهوری اسلامی آشنا شوند.

معاون استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: امیدواریم برگزاری انتخابات پیش رو با مشارکت حداکثری مردم باشد و منتخب مردم نماد تفکر و اندیشه اسلامی باشد.