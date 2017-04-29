مشکلات سپاهان را برای فصل آینده به باشگاه گفتم/خبرهایی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: از روز گذشته هم اعلام کرده بودم که امیدوارم هواداران سپاهان در این مسابقه از ما حمایت صورت دهند و خوشحال هستم که امروز یک بازی جذاب از دو تیم شاهد بودیم که کیفیت بسیاری نیز داشت.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی یکی از سه تیم برتر لیگ ایران به شمار می‌رود که در حال حاضر فشار زیادی را تحمل می‌کند، ادامه داد: هدف اصلی ما در مسابقه امروز کسب سهمیه و هدف تراکتورسازی، نایب قهرمانی بود اما خوشحالم که تیم ما با خوش‌شانسی، موقعیت‌های حریف را مهار کرد.

سرمربی سپاهان با اشاره به دفاع منسجم بازیکنان تیم حریف در این بازی ادامه داد: اگرچه تیم حریف دفاع منسجمی داشت اما رفته رفته شرایط ما بهتر شد و با استفاده از موقعیت‌های خود به گل رسیده و نقشه‌های تیم حریف را نیز خنثی کردیم تا در نهایت به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: حریف در نیمه دوم به دنبال گلزنی بود اما با این حال، بازیکنان سپاهان با مهار تراکتورسازی، توانست به گل دست پیدا کند.

کرانچار با اشاره به فصل آینده و اینکه در این تیم اصفهانی می‌ماند یا خیر، اضافه کرد: من در جلسه با مدیران باشگاه اعلام کردم که نیازهای تیم از هر نظر چیست و من همچون ابتدا، قرارداد خودر ا شش ماهه بستم تا باشگاه در آینده درباره تداوم همکاری تصمیم بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال من تنها به خاطر سپاهان هدایت این تیم را بر عهده گرفتم و امیدوار هستم که در روزهای آینده اتفاقات خوبی برای این تیم رخ دهد.

سرمربی سپاهان درباره هفته آینده و دیداری که این تیم مقابل استقلال پیش‌رو دارد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که در روزهای باقیمانده، نهایت کیفیت خود را به نمایش بگذاریم و برای پیروزی به میدان برویم تا به هدف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.