انتخابات انتخاب افراد برای وابستگی به دشمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم اعلمی‌نژاد شنبه‌شب در مراسم محفل انس با قرآن در تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: امام حسین(ع) پاسدار قرآن، اسلام، احکام و حریم نبوی(ص) بودند و همه سختی‌ها را به جان خریدند تا اسلام، قرآن و حریم نبوی(ص) پایدار و پابرجا بماند.

اعلمی‌نژاد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از قرآن و احکام الهی است، افزود: انقلاب اسلامی محدود به جغرافیای ایران نیست و هر جا که نیاز باشد وظیفه خود می‌داند ندای مظلومان را پاسخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی باید زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشیم و در این از هیچ تلاشی دریغ نکنیم، ادامه داد: پاسداران در هیچ حالتی ظلم به مظلومان را برنمی‌تابند زیرا این را خلاف دستورات قرآن و منش پاسداری می‌دانند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی می‌خواهند در مقابل دشمن استقامت داشته باشند و در این راه هیچ ترس و خوفی از یاوه‌گویی‌های آنها ندارند، بیان داشت: این درس را از ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین خود یاد گرفته‌اند.

اعلمی نژاد، گفت: کسی که در مقابل دشمنان استقامت و ایستادگی داشته باشد و در این راه از دشمن خوف و ترس نداشته باشد برای آن فرد بشارتی زیبا در دنیا و آخرت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه قرآن به ما یاد داده که در برابر دشمن سر خم نکنیم، تصریح کرد: ملت ایران هشت سال دفاع مقدس را با جان و زندگی خریدند و در مقابل دشمن ذلت نپذیرفتند اما باعث تعجب است که برخی برای بدست آوردن مطامع دنیوی می‌خواهند درس ذلت به ملت ایران بیاموزند.

اعلمی نژاد با تاکید بر اینکه انتخابات برای پیشرفت، عزت و سربلندی در همه عرصه‌هاست، خاطرنشان کرد: انتخابات برای انتخاب افراد برای وابستگی به دشمن نیست.