برنامه مبارزات تکواندوکاران ایران در روز پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی که در آتن جریان دارد فردا یکشنبه در روز پایانی و مبارزات دو وزن ۷۴- و ۸۷+ کیلوگرم مسعود حجی زواره، امیرحسین ساسان، بهنام اسبقی، سیاوش فخرایی و سجاد مردانی به عنوان نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان می روند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم ۵۸ تکواندوکار حضور دارند که مسعود حجی زواره دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف برنده مبارزه ترکیه و بلاروس می رود. امیرحسین ساسان دور نخست «ماگمدماگمدوف» از روسیه را پیش رو دارد و سپس به دیدار «ماکسیم کارمتوف» دیگر تکواندوکار روسی می رود. بهنام اسبفی هم ابتدا با«فرناندز» اسپانیایی پیکار می کند و در ادامه با برنده مبارزه قبرس و انگلستان مبارزه می کند.

۲۳ تکواندوکار در وزن ۸۷+ کیلوگرم حضور دارند که سجاد مردانی دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده آلمان و فنلاند پیکار می کند. سیاوش فخرایی هم ابتدا «لاورین مایر» از آلمان را پیش رو خواهد داشت و در صورت برتری «دیمیتری شوکین» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از ازبکستان می رود.

تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات با ۱۸ تکواندوکار شرکت کرده است که تا کنون توسط محمد کاظمی، میرهاشم حسینی، آرمین هادی پور و ابوالفضل یعقوبی موفق به کسب چهار مدال طلا شده است. هادی تیران، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، پوریا عرفانیان، مهدی خدابخش، کامران مردانی پور، سالار وحیدی، علیرضا علیاری و سعید رجبی هم از دور مسابقات کنار رفتند.

این دوره از مسابقات که از صبح پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا عصر فردایکشنبه به پایان خواهد رسید.