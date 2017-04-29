به گزارش خبرنگار مهر، میرحمایت میرزاده شامگاه شنبه در همایش کارگران اردبیلی تصریح کرد: سال‌ها است شعار ایرانی جنس ایرانی بخرد مطرح می‌شود اما متأسفانه در عمل باوری به آن نداریم.

وی افزود: به عنوان مثال تولیدکننده لوازم‌خانگی یا خودرو در کشور از تولید خودمصرف نمی‌کند و با چنین دیدگاهی نمی‌توان به رونق تولید رسید.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در خود استان اردبیل قابلیت‌های متعددی داریم اما از این توانمندی‌ها استفاده نمی‌شود.

میرزاده متذکر شد: نمونه موفق اعتماد به تولید داخلی کشور ژاپن بود که ژاپنی‌ها در ابتدا تولید بومی را اولویت می‌دادند و اگر در بازار جنس ژاپنی نبود از اجناس آمریکایی می‌خریدند.

وی این دیدگاه را موجب تبدیل شدن ژاپن به قدرت اقتصادی دانست و گفت: امروز اگر به دنبال حمایت از تولید و اشتغال هستیم مسئولان و تولید کنندگان ما باید مصرف کالای ایرانی را از خود آغاز کنند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت کیفیت‌بخشی به تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: با کیفیت‌بخشی مصرف‌کننده نیز به مصرف تشویق خواهد شد.

میرزاده در عین حال تغییر قانون کارگر و کارفرما را ضروری دانست و افزود: بخشی از این قوانین مانع از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است.

وی افزود: مجلس و دولت باید با مشارکت هم نسبت به اصلاح قوانین اقدام کرده و به بهبود شرایط اشتغال کمک کنند.