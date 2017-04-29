به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس که در بندر لافت جزیره قشم برگزار شد، بیان داشت: مسیر فرهنگ و هنر راهی ماندگار از اندیشهها و تفکراتی است که با عقلانیت و بینش زیبا گرهخورده است.
وی در ادامه عنوان کرد: خلیجفارس برای مردم ایران از نگاه فرهنگی و هنری سرشار از زیبایی، عشق و عقلانیت است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: این جریان عظیم در جهان در کانون توجه بوده است و در حوزه فرهنگ و هنر نیز همیشه نام بزرگ و حرفی برای گفتن داشته است.
درویش نژاد خاطرنشان ساخت: بندر لافت و جزیره قشم سهم بسیار بزرگی در دفاع از خلیجفارس همچنین حقانیت نام خلیجفارس دارد.
وی با یادآوری این که دبیرخانه دائمی این جشنواره در سال ۹۴ در بندرعباس تشکیل شد گفت: امروز سومین سال پیاپی است که سعی شده جشنواره خلیج فارس به لحاظ کمی و کیفی درخور این نام بلند و پرآوازه باشد.
همچنین در این مراسم فرماندار شهرستان قشم با خوشامدگویی به میهمانان ملی و بین المللی اظهار کرد: ساحلنشینان خلیجفارس به حق مدافع ایران بودهاند و بهعنوان سرمایههای اصلی ایران بهحسابمیآیند، در واقع روز ملی خلیجفارس روز انسجام و وفاق ایرانیان است.
علیرضا نصری افزود: روز خلیجفارس روز غیرت ایرانیان است و جای مغتنمی است برای پاسداشت رشادتها و جانفشانیهای دلیرمردانی که هزاران سال از حرمت این مرزوبوم دفاع کردهاند.
نصری در پایان اظهار کرد: ساحلنشینان خلیجفارس در تاریخ نشان دادهاند که هیچ ابرقدرتی پای ایستادگی در برابر رشادت و عزت این مردم را ندارد.
نظر شما