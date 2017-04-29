لاریجانی: سپاه پاسداران محل اتکایی برای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی صبح امروز (شنبه ۹ اردیبهشت ماه) در دیدار با شورای فرماندهی یگان حفاظت و سپاه حفاظت مجلس شورای اسلامی؛ با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: زحمات یگان حفاظت در پیشگاه الهی اجر خواهد داشت و ما نیز قدردان زحمات خاموش شما یگان حفاظت هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجاهدت پاسداران انقلاب گفت:در بدو تاسیس سپاه کسی دنبال سمت و مال و منال نبود و سپاه در این فضا تشکیل شد.

وی افزود: اشخاص با اخلاص برای حفاظت از کیان انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران شدند، حوادث مختلفی در ابتدای انقلاب رخ داد و در زمینه حفاظت از شخصیت ها با مشکلاتی روبرو بودیم و برخی از بزرگان کشور را در ترورها از دست دادیم.

لاریجانی ادامه داد:در اوایل انقلاب تجربه کافی وجود نداشت و سپاه مانند اکنون آماده نبود و دشمنان از خلاء های موجود استفاده کردند.

رئیس نهاد قانون گذاری افزود:کسی باور نداشت که در ابتدای انقلاب گروه های معاند به جان مردم کشور بیافتند.

لاریجانی با اشاره به شهادت دکتر مفتح در ترور توسط گروه های معاند افزود:با توجه به ترورهای صورت گرفته در ابتدای انقلاب سپاه تصمیم گرفت در این زمینه اقدامات لازم را برای حفاظت از شخصیت های کشور انجام دهد و یگان حفاظت در سپاه پاسداران انقلاب ایجاد شود.

وی افزود: سپاه پاسداران همچنین در زمینه حفاظت از هواپیماها اقدامات لازم را انجام داد و الحمدلله اقدامات صورت گرفته خیلی خوب بود، به دلیل اینکه سپاه این کار را با احساس مسئولیت انجام داد که کار بسیار ارزشمندی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپاه پاسداران محل اتکایی برای کشور است.

لاریجانی با اشاره به حادثه تروریستی میرجاوه افزود: از گذشته جریانات تروریستی در پاکستان فعالیت داشته‌اند و این موضوع به مسئولان پاکستانی چندین بار گفته شده و اخیرا که رئیس مجلس پاکستان به ایران آمدند به وی در این رابطه توصیه شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعا عقیده ما بر این است که باید بنیه دفاعی کشور تقویت شود و امیدوارم شاهد توفیقات بیشتر سپاه پاسداران در آینده باشیم.