حقوق کارگران با کارمندان دولت قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه شنبه در همایش کارگران در اردبیل تصریح کرد: هر چند مطرح میشود که کارگران به اندازه حداقل حقوق کارمندان دریافتی داشته باشند اما این مهم در عمل محقق نشده است.
وی افزود: درآمد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مورد پذیرش کارفرما نیست و با درآمد ۹۰۰ هزار تومانی نیز نمیتوان معیشت را تأمین کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس متذکر شد: در چنین وضعیتی لازم است قانون کار بازنگری شود و فکری به حال وضعیت کارگران کرد.
بدری به امنیت شغلی کارگران نیز اشاره کرد و گفت: شرکتهایی قرارداد یک تا سه ماهه منعقد میکنند و مشخص نیست این کارگر بعد از سه ماه آیا شغل خود را خواهد داشت یا نه.
وی بخشی از مشکلات اشتغال را به تولید مرتبط دانست و گفت: متأسفانه تولید اقتصادی نیست و سیستم بانکی کشور مانع از اقتصادی شدن تولید است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس نرخ بهره ۲۵ درصدی را مانع از اقتصادی بودن تولید دانست و تأکید کرد: هر چند اقدام دولت در مهار تورم مطلوب است اما در رکود همچنان مشکل داریم و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط نیازمند حمایت هستند.
بدری افزود: بخش دیگری از مشکل تولید به کیفیت باز می گردد و بازار کشور از اجناس فاقد کیفیت چینی انباشته شده است.
وی یکی از علتهای عدم توسعه یافتگی استانهایی مانند اردبیل را سیاستهای غلط اقتصادی دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال پروژه راهآهن اردبیل ۱۲ سال است آغاز شده اما هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس وضعیت صنایع بزرگ در استان را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در وضعیتی که آمار بیکاری در اردبیل بیش از میانگین کشوری است ذوب آهن به جای ظرفیت چهار هزار نفری خود با ۲۰۰ نفر کار میکند و همین تعداد نیز مرتباً دست به اعتصاب میزنند.
بدری افزود: در سبلان پارچه نیز به جای ظرفیت اشتغال چهار هزار نفری، ۷۰۰ نفر مشغول به کار هستند و متأسفانه صنایع بزرگ در اردبیل با مشکل مواجه هستند.
وی با ذکر مثال دیگری به تأخیر در تصویب منطقه آزاد اردبیل اشاره و تأکید کرد: متأسفانه به دلایل نامعلوم نقشه تصویب مناطق آزاد به مدت هشت ماه است که درخواست شده اما از سوی آقای ترکان ارائه نمیشود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس متذکر شد: برای حمایت واقعی از اشتغال و تولید در استانهای محروم لازم است ظرفیت استانها به کار گرفته شود.
