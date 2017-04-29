ترکیه ۴۰۰۰ کارمند دیگر بخش دولتی را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ترکیه روز شنبه با صدور یک حکم حکومتی جدید بیش از ۴۰۰۰ کارمند بخش دولتی را از خدمت منفصل کرد.

روزنامه رسمی ترکیه بعد از ظهر روز شنبه این حکم حکومتی را منتشر نمود.

در این حکم حکومتی، نام هزاران تن از کارمندان دولتی منفصل از خدمت اعلام شد که حدود ۵۰۰ تن از آنها کارمندان دانشگاهها و بیش از ۱۰۰۰ تن دیگر پرسنل ارتش ترکیه بودند.

طبق این حکم، ۲۳۶ نفر دیگر نیز در سمتهای خود ابقاء شدند.

گفتنی است وضعیت فوق العاده ای که پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته برقرار شده است، به دولت ترکیه اجازه می دهد که بر اساس احکام دولتی به رتق و فتق امور بپردازد.

از آن زمان تاکنون، بیش از ۴۷۰۰۰ تن از شهروندان ترکیه دستگیر و ۱۰۰ هزار نفر نیز به اتهام ارتباط با سازمانهای تروریستی از کار برکنار شده اند.

مقامات ترکیه مدعی هستند که «فتح الله گولن» روحانی ترکیه ای مقیم آمریکا کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه را سازماندهی کرده است؛ اتهاماتی که گولن رد می نماید.