مشکلات نانوایی ها موجب تغییرات در اتحادیه نانوایان پردیس شد

حجت فضلعلی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر رئیس اتحادیه نانوایان، اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته و پس از رای کمیسیون نظارت شهرستان پردیس مبنی بر عزل رئیس اتحادیه نانوایان این شهرستان، این سمت بر عهده نایب رئیس دوم قرار گرفت و پیروآن نفر علی البدل باید وارد هیٱت مدیره می شد.

وی با بیان اینکه، نفر علی البدل اول، از نظر مدرک تحصیلی با مشکل روبرو شده بود، گفت: به همین دلیل نفر دوم علی البدل وارد هیٱت مدیره شد و نایب رئیس اتحادیه که به سمت ریاست اتحادیه منصوب شد، یکی از برادران رئیس سابق عزل شده بود.

فضلعلی افزود: مشکلات عدیده کاری و اعلام اینکه امکان حضور مداوم در دفتر اتحادیه برایشان وجود ندارد از دلایل استعفای دومین رئیس اتحادیه نانوایان بود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس ادامه داد: در پی این درخواست هیٱت مدیره اتحادیه با برگزاری انتخابات داخلی ابراهیم صدقی نایب اول، رئیس اتحادیه نانوایان به سمت رئیس این اتحادیه منصوب و عهده دار مسؤولیت نانوایی‌های شهرستان پردیس شد.

وی در خصوص دلایل تغییر و تحولات فراوان در اتحادیه نانوایان، اظهار کرد: ممکن است شرایط در برخی اتحادیه‌ها به گونه‌ای رقم بخورد که باعث تغییر اعضا شود، اما اتحادیه نانوایان به دلیل مشکلاتی که از گذشته در آن وجود داشت منجر به تغییرات متعدد پست ریاست شد.

فضلعلی اضافه کرد: در ابتدای تاسیس اتحادیه نانوایان سه برادر به همراه دو عضو دیگر جمع پنج نفره اعضای هیٱت مدیره را تشکیل و موفق به کسب آرا شدند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس گفت: پس از خروج یکی از برادران، نایب رئیس اتحادیه که دومین برادر بود سمت ریاست را بر عهده گرفت اما با عدم تمایل به ادامه کار از سمت خود استفا داد.

وی افزود: پیرو آن تغییرات بعدی و حضور ابراهیم صدقی به عنوان سومین رئیس اتحادیه صورت گرفت که تمام این موارد منجر به تغییر و تحولات زیاد در این اتحادیه شد.