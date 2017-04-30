کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزاری برای درآمدزایی شهرداری ها نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی شنبه شب در شورای مسکن استان اظهار داشت: از سال های قبل بازار مسکن در یک مسیر نامنظم در حرکت بوده و در سال هایی نیز دچار رکود شده است که به طور حتم بعد از این شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، بیان کرد: دولت در این حوزه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده که نیاز است مدیران دستگاه های متولی این خدمات را برای مردم بازگو کنند.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: انعکاس مطلوب و مناسب این خدمات سبب شفافیت و تنویر افکار عمومی شده و به طور حتم رضایتمندی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

دولت بیشترین تلاش را برای مسکن مهر انجام داده است

پرویزی با گلایه از اینکه برخی با بی انصافی تمام خدمات دولت را زیر سوال می برند، عنوان داشت: دولت بر اساس وظیفه بیشترین پیگیری را برای به ثمر نشستن طرح مسکن مهر در استان و کشور انجام داده این در حالی است که بسیاری از مساکن مهر ساخته شده در کشور بلاتصاحب است.

وی بر لزوم به نتیجه رسیدن طرح مسکن مهر در استان تأکید کرد و گفت: مسئولان باید تلاش کنند تا این طرح هر چه سریعتر در استان جمع شده تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت طی چند سال گذشته با تنگناها و محدودیت های مالی زیادی روبه رو بوده است، بیان داشت: با این وجود تاکنون چه در بخش مسکن مهر و چه در بخث ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر اقدامات زیادی انجام شده است.

رونق بازار مسکن تنها به ساخت واحد مسکونی نیست

پرویزی با تأکید بر اینکه رونق بازار مسکن تنها به ساخت واحد مسکونی نیست، بیان کرد: برای رونق بازار مسکن نیاز است در کنار احداث مسائل و مشکلات متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا جلسه تخصصی برای بررسی مسائل و مشکلات انبوه سازان استان به عنوان یک عامل تاثیرگذار در این حوزه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر اصلاح طرح تفضیلی شهرهای استان تأکید کرد و گفت: با تأکیداتی که به شوراها و شهرداری ها انجام شده امیدواریم اشکالات و نواقص موجود در این طرح ها هر چه سریعتر رفع شود.

پرویزی با تأکید بر اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزاری برای درآمدزایی شهرداری ها نیست، ادامه داد: مصوبات این کمیسیون باید حالت بازدارندگی از تخلفات داشته باشد نه تامین کننده منابع شهرداری ها.

وی همچنین به کمیسیون ماده پنج استان اشاره کرد و افزود: با اقدامات انجام شده در حال حاضر این کمیسیون بروز شده و پرونده معطل مانده در این کمیسیون وجود ندارد.