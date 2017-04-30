بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی در بازدید از بخش سیروان شهرستان سنندج و در دیدار مردم روستای گلین در مسجد این روستا گفت: مردم روستای گلین و بخش سیروان مصداقی عینی از همراهی با نظام و دولت در اجرای پروژە‌ها هستند.

وی با بیان اینکە همراهی این مردم با مدیران زبانزد خاص وعام است افزود: مردم گلین خانە های خود را برای بازسازی معابر در اختیار دستگاەها قرار داند وعلاوە بر آن خود در اعتبارات نیز کمک رسان بودەاند.

زاهدی رشد و توسعە هر کشور و منطقەای را درگرو همکاری و همراهی مردم دانست و اضافە کرد: در سە سال گذشتە بیش از دو میلیارد تومان بە بخشداری سیروان جهت اجرای پروژەهای گوناگون دادە شدە است.

وی با بیان اینکە در این دولت ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در بخش سیروان برای توسعە باغات دیم واگذار می شود، افزود: در این منطقە پتانسیل های زیادی در بخش زنبورداری و تولید محصولات کشاورزی وجود دارد کە باید از این ظرفیت استفادە شود.

استاندار کردستان همچنین بە مردم روستای گلین وعدە داد کە از سد ژاوە پمپاژ آب برای توسعە باغات این منطقە انجام و سیستم فاضلاب روستا نیز اجرا خواهد شد.

زاهدی ادامە داد: گازرسانی بە روستای گلین از هفتە آیندە اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکە دولت تدبیر و امید وعدە غیرقابل اجرا بە مردم نخواهد داد گفت: ما هموارە وعدەهایی بە مردم خواهیم داد کە مطمئن بە اجرا واتمام آن هستیم.

وی در ادامە سخنان خود بە در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نیز اشارە کرد وی افزود: همە باید شرکت در انتخابات را برای خود وظیفە بدانند چرا کە در صورت عدم مشارکت، دیگران تصمیم گیرندە سرنوشت مابقی خواهند بود.

زاهدی همچنین ساکنان بخش سییروان را مردمانی همراە و دوستدار نظام خواند و گفت: روستای گلین ۴۲ شهید و ۱۵۲ جانبار و ایثارگر تقدیم انقلاب کردە است.

استاندار کردستان همچنین علاوە بر بازدید از روستا و بررسی مشکلات آنان با حضور در مزار شهدا، بە مقام شامخ شهدای این روستا ادای احترام کرد.