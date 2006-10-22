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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۸:۵۳

رئيس هيات كشتي استان خبر داد:

هيچ مربي مازندراني در مسابقات آسيايي شركت نمي كند

هيچ مربي مازندراني در مسابقات آسيايي شركت نمي كند

رئيس هيات كشتي مازندران گفت: هيچ مربي كشتي از اين استان به همراه تيم ملي در مسابقات آسيايي دوحه قطر شركت نخواهد كرد.

علي اعظم مهدي پوربا بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار  مهر افزود : متاسفانه در كادر فني از مربيان مازندراني به نحو شايسته اي استفاده نمي شود.

وي تاكيد كرد : از اين پس از مربيان كشتي مازندران براي سرمايه گذاري در كشتي اين استان استفاده خواهند شد.

رئيس هيات كشتي مازندران اعزام تيم كشتي آزاد جوانان اين استان براي شركت در جام مارتينتي سوئيس را فرصت خوبي براي محك جدي و ابراز شايستگي مربيان كشتي استان بيان كرد.

مهدي پور در خصوص كناره گيري اسپانسر تيم كشتي جوانان مازندراني براي جام مارتينتي سوئيس خاطرنشان كرد: هيئت كشتي مازندران در هر شرايطي در روز 10 آبان تيم كشتي استان را عازم سوئيس خواهد كرد.

کد مطلب 396558

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